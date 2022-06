Cómo borrar por completo tu cuenta de Netflix una vez que la has cancelado

Puede ser que desees romper todo tipo de vinculación con Netflix si decides que no te interese más disfrutar de sus series y películas. Para conseguirlo debes eliminar tu cuenta de los servidores de la compañía, algo que no se realiza cancelando una suscripción. Te contamos lo que tienes que hacer para lograrlo.

El paso inicial para dejar de lado a Netflix es cancelar la suscripción que tienes. Haciendo esto, la firma deja de cobrar la correspondiente mensualidad, que es la que permite que tengas acceso a su base de datos (pero podrás entrar en la cuenta). Por lo tanto, la información que tiene la compañía no desaparece y puede utilizarla de forma habitual -o recuperarla para ti si vuelves a efectuar una activación-. Pero, quizá, no quieres que esto sea así y que desaparezca todo.

Para conseguir esto, lo que tienes que hacer es eliminar por completo la cuenta que usabas en Netflix, lo que hará que cualquier dato que se tenga de ti desaparezca. Además, también evitarás el seguir recibiendo notificaciones por correo de la plataforma. Eso sí, debes tener claro que, si regresas, tendrás que comenzar de cero -algo que puede afectar a las recomendaciones que recibes en la aplicación-.

Así eliminas por completo tu cuenta de Netflix

Si deseas eliminar ya tu cuenta de Netflix, y no esperar a los diez meses que tienen que pasar para que Netflix haga esto por defecto, debes saber que no hay espacio alguno en la aplicación o en el cliente web que te permita conseguirlo. Por lo tanto, hay que ser mucho más concreto y específico… aparte de disponer de la información necesaria para completar el proceso.

Pixabay

Una vez que has cancelado la suscripción, que es el paso inicial necesario, lo que debes hacer es escribir un correo a la siguiente dirección: privacy@netflix.com. Es muy importante que el envío lo hagas desde la cuenta que utilizaste para darte de alta, ya que si no es así la compañía no atenderá a la reclamación que tienes pensado hacer.

Ahora, en el asunto, tienes que poner lo siguiente: Solicitud de eliminación de cuenta, y en el texto explicar lo que reclamas indicando también tus datos personales con el número de DNI. Debes exponer claramente que deseas que se dé baja la cuenta asociada el correo y que, además, deseas que todos los datos que se tengan tuyo.

¿Es automático el borrado?

La respuesta es clara: no. Es posible que hasta que acabe el periodo de facturación actual, aunque no estés activo en el pago, no se procede a la eliminación de la cuenta. Por lo tanto, es posible que tarde algunos días en hacerse efectiva tu demanda. El caso es que esta forma que hemos explicado, es la única que existe para borrar una cuenta de Netflix de forma rápida.