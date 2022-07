Los Xiaomi 13 contarán con unas opciones de carga nunca vistas antes

La compañía Xiaomi no da respiro y la sucesión de informaciones sobre sus futuros dispositivos no para. Ahora se han conocido datos respecto a lo que ofrecerá su próximo smartphone de gama alta en lo que tiene que ver con la carga que ofrecerá su batería. Y, lo cierto, es que las cosas pintan realmente bien.

Hablamos de los Xiaomi 13, que todo apunta que serán presentados en el mes de noviembre de este mismo año para mantener la cadencia habitual de la compañía asiática. Uno de los motivos para conseguir un avance importante es que en el interior del terminal se incluirá un chip de control de fabricación propia avanzado. Concretamente, será la nueva evolución del Surge P1, por lo que la administración de la energía será mucho más eficiente, así como el control del calor.

Una carga impresionante en los Xiaomi 13

Según la información que ha aparecido, la potencia que admitirá la batería de los nuevos smartphones de gama alta del fabricante -que apunta a ser de un mínimo de 4.500 mAh en una única celda para que el control sea máximo-, será 100W. Por lo tanto, hablamos de velocidades de vértigo al conectar el terminal a un enchufe y, con toda probabilidad, en menos de 30 minutos se puede pasar de 0 a 100% sin peligro alguno. Lo cierto, es que hablamos de marcas muy impresionantes.

Pixabay

Pero aquí no acaban las buenas noticias respecto a lo que ofrecerá el Xiaomi 13 en la carga. Esto se debe a que en la opción inalámbrica el dispositivo también será diferencial. El motivo es que puede llegar a una potencia de 50W, por lo que hablamos de algo poco visto hasta la fecha. Si el control del calor es adecuado, como todo parece indicar, esta opción dejará de ser algo residual para convertirse en habitual. Evidentemente, esto será así si se tiene un cargador compatible con tecnología Qi.

Algunas cosas más que se saben de este smartphone

En la misma fuente de la información se ha indicado que el procesador que se incluirá en el teléfono será el Snapdragon 8 Gen 2 que, por el momento, no es oficial (pero que se espera para finales de año). Aparte, también el equipo contará con una pantalla de resolución 2K a la que no le faltará una frecuencia de 120 Hz, por lo que la calidad de imagen será muy buena. Aparte, parece que en esta generación no habrá variante de MediaTek, pero esto está por ver todavía.

Con dos variantes en el momento de ser anunciado este nuevo teléfono -las Xiaomi 13 y Xiaomi 13 Pro-, como hemos indicado todo apunta a que el equipo será oficial en el mes de noviembre de este año y contará con la colaboración de Leica en su cámara principal, dando así continuidad a lo que ya se ha podido ver en los últimos teléfonos potentes que ha anunciado la compañía China. No está nada mal para abrir boca lo que se ha conocido, la verdad.