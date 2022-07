Instagram actualiza sus chats y hace más fácil las compras directas

Todas las compañías que tienen plataformas online, incluyendo las redes sociales, buscan ofrecer un producto lo más completo posible para que el tiempo de uso por parte de los usuarios sea el máximo posible. Esto, generalmente, asegura una mayor interacción e ingresos, y ahora se ha conocido una nueva actualización en Instagram que busca ser más eficiente para los usuarios y, también, mejorar sus funciones.

La propia compañía, ahora propiedad de Meta, ha emitido un comunicado en el que muestra un nuevo avance que tiene que ver con los chats (cada vez más utilizado en la aplicación, especialmente por los más jóvenes) y que permitirá realizar una acción de forma más cómoda en ellos. Esta no es otra que el poder gestionar una compra de forma directa, algo que antes necesitaba salir de Instagram para conseguirlo. Una buena mejora que, para muchos, será de gran ayuda.

Por lo tanto, se busca que todo se pueda conseguir en el mismo lugar. Y, lo cierto, es que poco a poco se ve consiguiendo, ya que desde los chats puede hacer preguntas a una empresa; hablar con ellos de opciones adicionales como, por ejemplo, conocer cómo se realizan los envíos; y, ahora, realizar una compra de un producto que esté presente en la red social de la que hablamos. Evidentemente, este también será el lugar en el que podrás preguntar por el estado de un pedido o realizar un seguimiento.

Instagram

Se incluye una pasarela de compra en Instagram

Esto es muy importante, ya que al incluir la posibilidad de realizar compras directamente desde el chat, se han incluido en la aplicación una pasarela de compra segura en la que se podrán elegir diferentes métodos de compra (los determina casi por completo la empresa a la que se realiza la compra). Incluso, el soporte para Meta Pay estará presente, como no podía ser de otra forma. Evidentemente, esto tiene implicaciones futuras para Instagram, ya que la llegada de los pagos de una forma tan amplia no hace más que abrir más posibilidades en el futuro.

¿Esto está abierto para todos los usuarios?

El uso sí, pero no lo que tiene que ver con las ventas. Para poder realizar esto en Instagram, tendrás que ser una compañía calificada para lograrlo (así lo indica la propia compañía). El tamaño de la empresa no será importante, por lo que se tendrá en cuenta su fiabilidad y buen trabajo a la hora de dar servicio a los clientes. Por lo tanto, se busca ofrecer la mayor seguridad posible a la hora de hacer compras directamente desde los chats de la aplicación y, esto, siempre es importante. No parece mala idea, ya que esta plataforma es de las más utilizadas actualmente y, como resultado, el uso que se le dé a la nueva función de Instagram puede ser bastante amplio.