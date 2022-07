Luis Cid (OPDE): “El precio más alto de la energía es un efecto positivo para la compañía”

Luis Cid está a punto de poner una pica en Flandes. Tras una operación fracasada en 2021, pilota la que todo apunta a que será la primera salida a Bolsa en más de un año. Se trata del estreno de OPDE, firma de la que es consejero delegado, que acude al mercado para recabar 200 millones con los que financiar su ambicioso plan de crecimiento en renovables. Tras haber trabajado en Iberdrola, Cid cuenta con una trayectoria de más de una década en OPDE.

Tras tres días de road show, ¿qué sensibilidad de los inversores están encontrando para la primera salida a Bolsa en más de un año?

Es un mercado complicado, con mucha volatilidad, para ejecutar una salida a Bolsa. A ello ha contribuido también el conflicto en Ucrania. Pero para algunos sectores, como el de las renovables, sí hay margen. Ya hemos visto algunas operaciones de ampliación de capital, como la de Grenergy o la de Greenvolt en Portugal. En ese sentido, nosotros seguimos totalmente convencidos de que la vamos a ejecutar. Hicimos un trabajo muy profundo de contacto con inversores para buscar demanda antes de lanzar la operación de nuevo y cerramos un inversor ancla, que es la familia Mayoral. Una vez que la hemos lanzado, hemos abierto los libros el jueves pasado por la mañana, y el viernes ya habíamos cubierto los 220 millones de euros que estamos buscando entre capital primario más el green shoe. Seguimos recibiendo demanda hoy. Gran parte de esa demanda es de inversores de largo plazo. Es un inversor institucional, que hace mucho trabajo en estas operaciones y no es demanda que entra aquí de manera casual. Estamos muy contentos de cómo está yendo el proceso.

¿Qué tipo de inversores están entrando en la operación?

El inversor ancla con una participación más relevante es Mayoral, que se ha comprometido a tomar un 6% en cualquier precio del rango. El resto de inversores están en su mayoría concentrados por debajo del 3%, que es lo habitual en estas operaciones. Estamos recibiendo mucha demanda de muchos fondos diferentes. En los dos primeros días de apertura de libros ha entrado más demanda institucional. Es una combinación entre demanda nacional e internacional. Algunas de las principales gestoras nacionales ya han puesto órdenes en el libro, pero también hay inversores internacionales a largo plazo de Europa y menos de EE UU. Después tenemos el tramo minorista de hasta ocho millones, que está en plena comercialización y se cerrará el jueves por la mañana.

Es la primera operación desde la salida a Bolsa de Aena con un tramo minorista, ¿por qué han decidido dirigir la operación también al inversor retail?

Es verdad que es bastante más habitual este tramo minorista en BME Growth que en el continuo, pero es perfectamente posible. Tiene mucho sentido para nosotros meter un tramo minorista, tener una demanda más atomizada y complementaria a la de inversores institucionales y family offices, pensando también en que la acción tenga más liquidez. Con lo cual, pensamos que podría tener mucho sentido esa opción. Es un tramo que está llevando Renta 4.

El viernes consiguieron la demanda suficiente para salir a Bolsa en la parte baja de la horquilla, ¿dónde cree que podrán fijar el precio final?

Es algo que justamente estos días, de aquí al jueves, se tiene que terminar de ver. Lo normal es ir cubriendo los libros con la parte baja y después ir construyendo el libro para tratar de subir el precio. Todavía es pronto para determinar dónde vamos a acabar.

En el folleto admiten haber registrado pérdidas en el último ejercicio y tener patrimonio neto negativo, ¿cuándo esperan revertir esta situación?

El tema del patrimonio neto negativo y las pérdidas contables es un efecto que estamos teniendo puntual, derivado de que tenemos una serie de contratos de largo plazo de energía, PPAS, que se revalúan en función de las nuevas curvas de precios de energía. Hacen que en este momento la volatilidad en los precios de la energía estén suponiendo cierto vaivén en la cuenta de resultados, que nos ha generado pérdidas contables. Pero es un efecto puramente contable. No quiere decir que los proyectos no estén generando caja. De hecho, es justo al contrario, porque los proyectos tienen un 30% de exposición a precio de mercado y durante 2019 y 2020 se elaboraron según un precio a 40 o 50 euros. Y el precio de la energía está hoy tres o cuatro veces más alto. Realmente que suba el precio de la energía nos está generando un upside. Cuando vas al efecto contable y revalúan estos efectos financieros, puede generar una pérdida puntual. Es un tema habitual del sector y ya analizado por inversores institucionales. No es un tema que nos preocupe. Es un efecto que se irá revirtiendo en el futuro. Lo importante para nosotros es que con precios de la energía más altos, estamos generando más caja. El precio de la energía es un efecto positivo para la compañía.

En el folleto mencionaban la necesidad de levantar 2.000 millones para financiar el plan estratégico, ¿de dónde han recabado ese dinero?

Es una combinación. Viene de los 200 millones de la ampliación de capital, de las operaciones de M&A, como la de Bruc que firmamos en agosto del año pasado, la parte de deuda corporativa y la financiación de proyecto. También está la caja, que acabamos el año pasado con 100 millones y el primer trimestre con 75 millones, además de la que ya están generando nuestros proyectos. Es una compañía en crecimiento y en la que estamos buscando aumentar nuestra base de activos en operación. A corto plazo no vamos a repartir dividendos, como es normal en este tipo de compañías de crecimiento. Lo normal es que, más adelante, pensemos en repartir dividendos.

¿Tienen pensado vender más ­activos?

Con la operación de Bruc tenemos cubiertas las necesidades para 2022 y 2023. A partir del 2024 y 2025, planteamos hacer desinversiones de proyectos ready to build a razón de 200 megavatios al año, que nos den aproximadamente 25 millones de euros cada año.

¿Piensan incrementar la deuda?

Nuestro crecimiento en deuda va a venir por deuda sin recurso. A nivel corporativo, tenemos 140 millones de euros a través de un bono listado en Fráncfort. Nuestro objetivo es no aumentar excesivamente esta deuda corporativa, al tenerla bien controlada y mantenerla en niveles consistentes con los de nuestros comparables.