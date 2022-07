Instagram prepara una importante mutación: todos los vídeos serán Reels

El uso de vídeos en Instagram es muy amplio, y se ofrecen opciones de todo tipo: largos, cortos… Hay de todo. Algunos usuarios se quejan de la red social en este apartado, ya que no es nada claro y sencillo encontrar lo que se busca. Pues bien, se ha conocido que la compañía está trabajando en un cambio que tiene como objetivo simplificarlo todo.

Como idea, esta es bastante buena porque todo lo que sea hacer más cómodo e intuitivo el uso que se le da a Instagram, seas o no de los que publicas muchas cosas, es positivo. Eso sí, no vale cualquier cosa debido a que pueden existir sorpresas no especialmente positivas al realizar cambios de un calado importante como es del que hablamos. Y, la verdad, es que las implicaciones de lo que puede no ser del gusto de todos.

Concretamente, lo que ha conformado la firma que es parte del conglomerado de Meta es que tiene la intención de convertir en Reels todos los vídeos que se publiquen. Por lo tanto, habría una opción única en lo que tiene que ver con este tipo de contenidos. Más simple, no cabe duda, y la idea es que la implementación de esta opción se concrete lo antes posible. Tanto es así, que ya hay usuarios que están probando el funcionamiento. De esta forma, a no ser que se detecten problemas muy graves, esta decisión se implementará en no mucho tiempo.

Esto que puede implicar para los creadores de Instagram

Según se ha visto en el mensaje anterior -que ha sido publicado por un usuario que ha accedido a las pruebas- lo que se busca es convertir todos los vídeos en Reels, como hemos indicado. Esto hará que todo este tipo de contenidos estén en un mismo lugar, lo que en principio es positivo, ya que se centraliza todo (aunque no sería mala idea que existirá algún modo de indicar si es una creación larga o corta, pero esto está por ver).

Pero evidentemente hay implicaciones importantes al hacer esto que tiene que ver con los contenidos de Instagram. Nos explicamos: el acceso a los Reel permite a otros utilizar lo que se incluye por terceros, como por ejemplo la banda sonora que existe e, incluso, cualquiera puede realizar un remix con él. Esto no es así si la cuenta es privada, pero el impacto de lo que subes es tremendamente menor. Por lo tanto, habrá que ver si se mantiene esto porque, seguro, muchos creadores no ven con buenos ojos que esto pueda ocurrir con vídeos más trabajados.

Aparte, otra de las cosas que se debería tener muy en cuenta es la orientación de los vídeos., ya que los Reels están pensados para publicarlos en vertical. Así, por ejemplo, si tienes idea de hacer un tutorial con explicaciones e imágenes en horizontal, ¿cómo quedaría eso? Vamos, que hay preguntas que necesitan de respuesta para que todos sepan cómo adaptarse.

Llegada de esta nueva opción

Por el momento no se conoce nada al respecto, pero si se mantiene la forma de trabajar de Instagram después del verano, este cambio puede ser efectivo. Esto, además, viene a reafirmar algo que no hace mucho, dijo el jefe de Instagram: “esta red social ya no es solo para compartir fotos”. Y, está claro, que cada vez tiene más peso el vídeo… es lo que tiene el empuje de TikTok.