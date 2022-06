El iPhone 14 no saltará a USB tipo C, Apple no tiene ninguna prisa

El evento de otoño de Apple apunta a estar bastante repleto de novedades hardware. Por un lado, se pondrán en el mercado los cuatro nuevos iPhone 14, además de varios smartwatch y todo apunta que también habrá cambio en auriculares y tablets. De casi todo, pero, lo que parece cada vez más seguro, es que los teléfonos de los que hablamos no cambiarán a USB tipo C.

Pese a que existe una fecha en la que la UE ha indicado que los nuevos dispositivos que se lancen al mercado deben tener esta interfaz de conexión, esta no obliga a que los iPhone 14 la utilicen. Por lo tanto, y ya que no existe especial prisa por ahora, la firma de Cupertino no ha acelerado en el cambio de conexión de los smartphones que presentará en septiembre. Así, mantendrá la que utilizaban hasta la fecha: Lightning.

Los datos que corroboran lo que decimos llegan de la mano de Mark Gurman de Bloomberg, uno de los grandes expertos en lo que tiene que ver con las noticias de Apple -y, especialmente, de lo que ocurre en las líneas de protección: por lo tanto, pes de lo más fiable lo que indicamos. Además, tiene toda la lógica del mundo, ya que el diseño de los nuevos teléfonos de la compañía se tiene acabado desde principios de año como muy tarde. En consecuencia, no existe posibilidad de cambio alguno debido a que los pedidos a suministradores están hechos desde hace tiempo.

Unsplash

¿Cuándo llegarán los iPhone con USB tipo C?

Según la misma fuente, esto ocurrirá en el año 2023, que es cuando se cumplen las fechas de la Unión Europea, por lo que la generación de teléfonos de Apple que tendrá por primera vez puerto USB tipo C (como y ocurre con algunos iPad) será la siguiente: iPhone 15. Incluso, el propio Gurman también ha indicado que será este mismo otoño cuando el tablet más barato de la compañía norteamericana dejará de lado Lightning. Es decir, que Apple va a su ritmo, pero sin pausa.

Otras de las cosas que ha comentado el especialista de productos de Apple tiene que ver con las esperadas gafas de Realidad Mixta que tiene en cartera la firma liderada por Tim Cook. Según él, este contará con u procesador M2, por lo que será extremadamente potente, y contará con 16 GB de memoria. Por lo tanto, hablamos de un equipo que tendrá todo lo necesario para obtener una experiencia excelente al utilizarlo. Eso sí, está por ver si se presenta en septiembre con los nuevos iPhone o se intenta darle una mayor importancia con eventos en solitario.