Revive, otro malware que ataca (de momento) a los clientes del BBVA

Lo cierto es que las últimas semanas no han parado de llegarnos avisos sobre la presencia de nuevo malware para Android. Por un lado, tenemos a BRATA, el peligroso virus que te vacía la cuenta bancaria. Además de SMSFactory, un troyano diseñado para enviar mensajes premium y engordar tu factura del teléfono. Y ahora se le suma Revive, un nuevo malware que tiene un claro objetivo: los clientes del BBVA.

Según informan desde Bleeping Computer, estamos ante un nuevo malware detectado en España y que suplanta la identidad del BBVA a través de una falsa app de seguridad para acceder a tus cuentas bancarias.

Y ojo, que el procedimiento es tan bueno que cuesta identificarlo. Más que nada porque aparecerá una ventana indicando que hay que hacer un control de autenticación de doble factor, por lo que muchos usuarios creen que es la app oficial.

Revive, cómo funciona este peligroso troyano

Para empezar, Revive utiliza SMS phising para atacar al usuario. De esta manera, te envían un mensaje haciéndose pasar por el BBVA en este caso, aunque no se descartan otros ataques a nuevas entidades bancarias durante el verano, indicándote que tienes que hacer una comprobación de seguridad.

ampliar foto Malware en Android Unplash

Ya hemos visto que otros malwares se están centrando en una única entidad bancaria, y es justo lo que está haciendo Revive, ya que actualmente solo ataca al BBVA para focalizar todos los esfuerzos en esta entidad bancaria.

Lo peor de todo es que Cleafy, la empresa de seguridad que ha dado la voz de alarma tras detectar este malware, ha indicado que está en fase de desarrollo, por lo que irá mejorando hasta convertirse en un verdadero dolor de cabeza.

Como te hemos indicado, el mensaje que envía Revive parece real, incluso hay un pequeño tutorial donde te explican cómo instalar la app. Evidentemente, una vez hayas introducido los datos de tu cuenta bancaria, empezarán a vaciarla a toda velocidad. Y ojo, que la app que te instalan también tiene acceso al registro de mensajes y llamadas. Con ello, pueden interceptar los SMS que envíe tu banco para confirmar pagos, por lo que mucho ojo.

Ahora mismo, lo mejor que puedes hacer es tener mucho ojo y no fiarte de ningún mensaje que te pida acceder a una página web o descargar una app. ¿Te ha mandado un mensaje el BBVA? Ponte en contacto con tu entidad bancaria para confirmar que no sea una estafa. Y recuerda: Revive no tardará en atacar a los clientes de otras entidades bancarias…