Qué sabemos de los AirPods Pro 2: diseño, posibles características y fecha de lanzamiento

Apple marcó un antes y un después con su primera generación de auriculares AirPods. Es cierto que no fue el primer producto de estas características, pero sí el encargado de poner de moda este tipo de cascos TWS. Y su próximo gran lanzamiento serán los AirPods Pro 2, pero, ¿qué sabemos de ellos?

Lo cierto es que ya te hemos hablado anteriormente de estos cascos ya que se han filtrado en varias ocasiones mostrando parte de sus posibles características técnicas. Por ello te hemos preparado un resumen con todo lo que podemos esperar de los AirPods Pro 2.

Además, aprovechamos la filtración del portal 52studio donde muestran el posible diseño de estos auriculares para hacernos una idea de cómo podrían ser. Veamos todos los secretos de los próximos AirPods de Apple.

Diseño y características de los AirPods Pro 2

ampliar foto AirPods Pro 52Studio

Para empezar, el diseño no será novedoso en absoluto. Apple sigue con su mentalidad de "si algo funciona, no lo toques", por lo que no veremos cambios estéticos notables con esta nueva generación.

Sí que veremos una reducción en el tamaño de los sticks, haciendo que el producto sea un poco más pequeño y menos llamativo, pero no esperes muchos cambios a nivel estético. En cuanto a las características técnicas, sí que habrá algunas sorpresas.

Por ejemplo, esperamos el chip H1, un SoC con mayor rendimiento y menor consumo energético. Además, será el encargado de dotar de una mayor inteligencia a los AirPods Pro 2 para que puedan usar funciones como Encontrar de forma más efectiva.

ampliar foto Funda de los AirPods Pro 52Studio

También se espera que cuenten con detección de frecuencia cardíaca que conseguirá a través de datos analizados en el oído interno. También podrían medir la temperatura corporal, pero este tema no está tan claro.

Y ojo con una de las grandes sorpresas: el cargador de los AirPods Pro será USB C. Esto difiere de rumores anteriores, por lo que habrá que coger esta información con pinzas. Por último, contará con una cancelación de ruido mejorada y mayor autonomía.

Posible fecha de lanzamiento y precio

Por último, respecto a la posible fecha de lanzamiento y precio de lanzamiento de los AirPods Pro 2, se espera que Apple los presente de forma oficial a finales de septiembre junto a la serie iPhone 14 y su nuevo Apple Watch. ¿su precio? Seguramente rondarán los 249 a 299 euros. Sin duda, un producto que llegará al mercado para convertirse en el próximo fenómenos de ventas de la compañía con sede en Cupertino.