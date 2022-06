El Gobierno da luz verde a la ley del mercado de valores

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la Ley del Mercado de Valores con la que el Gobierno quiere impulsar la financiación no bancaria y elevar la protección del inversor. Dentro del fomento de la financiación no bancaria, el Ejecutivo contempla la reducción de los costes administrativos y la simplificación de procedimientos para las emisiones de renta fija con la reducción de las tasas de la CNMV. Una medida con la que se busca reducir las trabas burocráticas y al mismo tiempo incentivar el acceso a la financiación no bancaria por parte de las pequeñas y medianas empresas.

Además, la nueva ley del mercado de valores incluye la aplicación del régimen de opas a las empresas incluidas en BME Growth, el mercado de pequeñas empresas cotizadas y heredero del antiguo Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Una medida con la que se busca facilitar el acceso de las pymes a la financiación no bancaria y a los nuevos inversores.

En cuanto a las novedades sobre la protección del inversor, el real decreto ley trata de adelantarse a la entrada en vigor de la normativa europea sobre regulación de los criptoactivos (MICA) y permitirá que en cuanto la normativa europea sea aprobada -ahora está en fase de trílogos- pueda ser aplicada directamente en España, para lo que el real decreto ley incluye el régimen sancionador de la misma.

Asimismo, facilitará la llegada de las SPAC al mercado español. Las sociedades de propósito especial, que en 2020 registraron un fuerte boom en el mercado estadounidense, verán así despejado el camino en España al ofrecer protección a los inversores al garantizar el reembolso del capital invertido por los pequeños inversores en caso no les guste la empresa con la que se acuerde la fusión.

El texto también contempla un nuevo régimen prudencial para las sociedades de inversión (ESIS), en especial para las empresas de asesoramiento financiero.

El real decreto ley contempla además la actualización y la homologación de la gobernanza de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con el objetivo de mantener y elevar la independiencia del supervisor. A partir de ahora la renovación de su presidente, vicepresidente y consejeros será a los seis años, hasta ahora eran cuatro años, y no serán renovables. De esta forma, se homologa al resto de supervisores europeos y al Banco de España.

Por otra parte, a partir de ahora ya no habrán recursos de alzada ante el Ministerio de Asuntos Económicos contra las sanciones graves que imponga la CNMV.