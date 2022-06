Los bancos disparan un 73% desde 2016 las comisiones por ventas de fondos

Los bancos españoles han encontrado un filón de oro en la comercialización de fondos de inversión. El sector ingresó en 2021 5.886 millones de euros en comisiones por vender fondos y prestar servicios de valores. La cifra es un 23% superior a la del año anterior y un 73% mayor a la registrada en 2016, de acuerdo con los datos recogidos en el informe anual sobre los mercados de valores de la CNMV, publicado la semana pasada.

Hay varios factores que han contribuido a que se haya disparado este negocio bancario. El principal, el larguísimo periodo de bajos tipos de interés. Con el dinero tan barato, los depósitos bancarios no ofrecían ninguna rentabilidad, así que los clientes de banca han ido migrando parte de sus ahorros hacia fondos de inversión, en los que podían lograr mejores rentabilidades a cambio de asumir mayores riesgos.

Al cierre de 2021, los clientes de fondos españoles tenían 317.000 millones de euros. Más del 90% de estos productos estaban distribuidos por bancos. A esta cifra hay que añadir los 272.000 millones de euros de fondos de inversión extranjeros (sobre todo de Luxemburgo) que las gestoras internacionales distribuyen en España, fundamentalmente a través del sector bancario.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recuerda que el volumen de inversión de los fondos extranjeros comercializados en España “ha experimentado un continuo y notable avance durante los últimos años, que fue especialmente intenso en 2021”, con un avance del 38,5%

Los dueños de los fondos de inversión tienen que pagar a las gestoras una comisión de gestión por administrar el dinero que está en ese vehículo (por comprar acciones, bonos o derivados para conseguir rendimientos). Ahora bien, cerca del 60% del dinero que ingresan las gestoras por gestionar los fondos acaba en los bolsillos de los bancos, que cobran las denominadas comisiones de retrocesión por su labor en la comercialización de estos productos de inversión.

Servicios de valores

La rúbrica de la CNMV que incluye las comisiones por ventas de fondos de inversión (los citados 5.886 millones de euros) también incorpora los servicios de valores. Esta partida, aunque minoritaria, incluye los ingresos que tienen los bancos por tramitar y custodiar las órdenes de compra de acciones y bonos por parte de grandes clientes corporativos (grupos industriales, aseguradoras, fondos de pensiones...).

También ingresan dinero por la custodia de fondos de inversión de gestoras extranjeras, propiedad de algunos de sus clientes. Aunque en ocasiones los bancos deciden no cobrar ninguna comisión de custodia.

El cobro de comisiones de fondos de inversión, así como las percibidas por la venta de seguros, ha sido fundamental durante los últimos cinco años para compensar las caídas de ingresos del negocio puramente bancario: prestar dinero para comprar una casa o una televisión. Con los bajos tipos de interés, el margen de intermediación que aplican los bancos ha caído con fuerza.

El dinero que ganan los bancos con los fondos de inversión no se limita únicamente a las comisiones que cobran sus redes comerciales por la distribución. Casi todos los bancos cuentan con sus propias gestoras de fondos (con personal y recursos propios) que se quedan con un tercio de la comisión de gestión.

En 2021, la sociedades gestoras de fondos de inversión tuvieron un beneficio agregado de 874 millones de euros. La que más dinero ganó fue la de BBVA AM, con 163 millones de euros (un 44% más que el año anterior); le sigue CaixaBank AM, con 141 millones (+51%), y Santander AM (+42%). De las 10 gestoras de fondos que más ganaron el año pasado, siete pertenecen a grupos bancarios.

Ahora bien, la tendencia creciente de volumen gestionado, comisiones y beneficios se va a cortar bruscamente en 2022. La mala evolución de los mercados financieros ha hecho que se deprecien los activos en los que invierten los fondos. En concreto, los fondos españoles manejaban al cierre de mayo un 3,7% menos de patrimonio que el que administraban a finales de 2021. Además, desde el sector se teme que el deterioro de la situación económica en el segundo semestre empiece a provocar retiradas de dinero.