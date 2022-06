Amazfit Bip 3 Pro, así es este nuevo smartwatch completo y barato

La compañía Amazfit es una de las que ofrece relojes inteligentes de todo tipo, incluyendo aquellos que son económicos pero completos. Se acaba de anunciar un nuevo modelo que viene a completar una gama de producto que es de la que consigue más ventas anualmente. Te contamos lo que ofrece el Amazfit Bip 3 Pro.

Este accesorio es una evolución de un dispositivo que no hace mucho que fue presentado, y que cuenta con características que son convincentes (pero no top, como ocurre con los wearables de Apple o Samsung). Mantiene algunas características, como por ejemplo su pantalla que aumenta de tamaño desde la generación anterior hasta llegar a las 1,69 pulgadas. Este componente, con tecnología LCD y resolución de 218 ppp, asegura que no tendrá problemas para ver la información que muestra en todo tipo de situaciones.

Tampoco desentona en lo que tiene que ver con la autonomía. Esto se debe a que su hardware no es muy exigente -pero sí que ofrece potencia suficiente para utilizar el sistema operativo que, eso sí, no admite la instalación de aplicaciones). El caso es que, al incluir una batería de 280 mAh, se consigue hasta dos semanas de uso sin excesivos problemas. Por lo tanto, encaja perfectamente para salir de vacaciones y no tener que llevar el cargador USB encima. En definitiva, nada que envidiar a los modelos de Xiaomi.

Amazfit

La gran novedad que tiene el Amazfit Bip 3 Pro

Pues tiene que ver con la inclusión de un elemento que la hace ser más eficiente en el uso independiente. Hablamos de la inclusión de un GPS que posibilita que se tenga una precisión excelente a la hora de hacer ejercicio, y esto sin tener que llevar encima el smartphone que se sincroniza la utilización de Bluetooth. Por cierto, si te preguntas por los sensores que tiene el equipo, encontrarás los que son habituales: el propio de frecuencia cardíaca, acelerómetros y SpO2. De esta forma, se detecta automáticamente el ejercicio e, incluso, el nivel de oxígeno en la sangre.

Amazfit

Otras de las funciones que se pueden realizar con este accesorio, demuestran que este es un producto bastante completo… algo sorprendente teniendo en cuenta el precio que luego comentaremos. Un ejemplo de lo que decimos es que es capaz de medir la calidad de sueño o revisar el nivel de estrés. Y, además, esto es posible tanto en terminales iOS como Android, ya que la compatibilidad en ambos casos es perfecta.

Un precio que es espectacular

Si se tiene en cuenta todo lo comentado antes, y en especial la inclusión de GPS, los 69,90 euros que se tiene que pagar para comprar el Amazfit Bip 3 Pro hace que este sea un modelo muy atractivo. El motivo es que ofrece una excelente relación calidad/precio, lo que siempre permite que se obtengan unas ventas importantes. Este wearable se podrá comprar a nivel internacional y, seguro, España será una posibilidad.