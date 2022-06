Las deducciones autonómicas que menos se conocen: idiomas, gastos médicos y escolares....

Queda medio mes para que finalice la campaña de la declaración de la renta correspondiente a 2021. Comenzó el pasado 6 de abril y termina el próximo 30 de junio. Quienes todavía no hayan rendido cuentas con Hacienda están a tiempo de incluir deducciones que quizás no conozcan. Están vigentes alrededor de 265 deducciones a las que se pueden acoger los españoles, pero algunas son grandes desconocidas. Según el primer Informe sobre la Declaración de la Renta y Política Fiscal Española realizado por TaxScouts, la plataforma online que simplifica la presentación de impuestos, la mayoría de los españoles no son conscientes de algunas deducciones autonómicas. Tan solo el 6% de los españoles sabe que las clases de inglés de sus hijos desgravan, a pesar de ser una deducción presente en varias comunidades autónomas. Igualmente,apenas se sabe que existe la la deducción por ayuda doméstica.

De acuerdo con el estudio, la desgravación por donaciones a ONGs es una de las más conocidas por los contribuyentes (47%), seguida de la hipoteca (41%), la afiliación a partidos políticos, colegios profesionales y otras asociaciones (28%), los planes de pensiones (27%), el alquiler (26%) y los gastos relacionados con el préstamos, la compra de la vivienda (22%) y la adquisición del material escolar (11%).

Pero hay varias actividades cotidianas que la gran mayoría de los españoles olvidan incluir en su declaración de la renta.

Ayuda para madres trabajadoras: Las madres trabajadoras podrán acceder a una ayuda específica de hasta 100 euros mensuales por cada hijo menor de tres años. Esta ayuda se puede pedir por anticipado a Hacienda mes a mes o se puede aplicar de forma retroactiva en la declaración de la renta, hasta un máximo de 500 euros en el caso de ser una tributación individual y 700 euros en el caso de ser una tributación conjunta.

Deducción por ayuda doméstica: Una de las principales deducciones en Castilla y León, La Rioja y Andalucía es la aplicable a la declaración de la renta por ayuda doméstica. En el caso de La Rioja, esta deducción será del 20% hasta un máximo de 500 euros del importe de las cotizaciones a la Seguridad Social del empleado. En Andalucía, esta deducción será del 15% con un máximo de 250 euros del importe de las cotizaciones a la Seguridad Social del empleado. En el caso de Castilla y León, la deducción es del 30% del importe de las cotizaciones a la Seguridad Social del empleado con un máximo de 322 euros.

Gastos escolares y guarderías: Las deducciones por gastos escolares dependen de cada comunidad autónoma, así podemos encontrar deducciones por gastos en libros y material escolar cuentan de entre 15% y 100% en Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Madrid y Murcia. Adicionalmente, Aragón, Asturias, Canarias, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja y Murcia cuentan con una deducción por el gasto en guardería o escuela infantil de los hijos menores de 3 años, con la excepción de Extremadura que aumenta el periodo para aplicar la deducción a los hijos menores de 4 años. Con carácter general (todas excepto Extremadura), la deducción es del 15% del gasto incurrido por las familias en guarderías.

Gastos médicos: Esta deducción también es autonómica. Así, los canarios se podrán deducir el 10% de los gastos y honorarios profesionales abonados durante el año por la prestación de servicios realizada por profesionales médicos además del 10% de los gastos originados por la adquisición de aparatos y complementos como gafas graduadas y lentillas. Además, los cántabros podrán deducir también el 10% de los gastos y honorarios profesionales abonados durante el último año por la prestación de servicios sanitarios con motivo de enfermedad, salud dental, embarazo y nacimiento de hijos con el mismo máximo aplicable a los canarios.

Clases de idiomas: Los españoles se pueden acoger a la deducción por aprendizaje de idiomas extranjeros. La desgravación será de un 15% del dinero invertido en idiomas hasta un máximo de 100 euros por hijo. La deducción se limita a los hijos que estén en el segundo ciclo de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria y los ciclos de formación profesional. Así mismo, sólo se podrán desgravar los gastos en el calendario escolar fuera de horario académico y del propio centro, pero no los de campamentos de verano o estancias en el extranjero.

“Muchas de las actividades que realizamos en nuestro día a día son deducibles en la declaración de la renta, aunque la mayoría de ciudadanos desconocen estas ventajas fiscales. Es por ello que es importante siempre revisar bien el borrador, y tener en cuenta todas las posibles deducciones a las que se puede tener derecho” afirma Jaume Suñol, General Manager de TaxScouts España.