Logitech presenta dos nuevos combos de ratón y teclado perfectos para el trabajo

El fabricante suizo es todo un referente en el sector de la informática. Ya te hemos hablado de algunos de los nuevos productos de Logitech, como su nuevo ratón ergonómico y el pack de ratón y teclado perfecto para programadores. ahora le toca el turno a dos dos nuevos combos de ratón y teclado para empresas perfectos para el trabajo.

Hablamos de Logitech MX Keys Mini Combo for Business y Signature MK650 Combo for Business, dos productos que han sido diseñados para mejorar tu productividad. Para ello, cuentan con seguridad Logi Bolt, que ofrece una sólida conectividad en todo tipo de entornos. Además, son compatibles con Logitech Options+, la herramienta de personalización de la compañía.

“Los nuevos combos de teclado y ratón, diseñados para satisfacer las diversas necesidades empresariales y de los trabajadores, expanden nuestro portfolio de productos para empresas”, afirma Joseph Mingori, vicepresidente y director general de creatividad y productividad para B2B en Logitech. “Con este nuevo enfoque llamado The New Logic of Work, nosotros reconocemos que el modelo único ya no es factible, sino que todo el mundo debería disponer de dispositivos que se adaptaran a sus estilos de trabajo, para una correcta experiencia.”

MK650 Combo

El primer modelo del que queremos hablarte es del MK650 Combo, un producto que ofrece acabados en grafito y blanco roto para que elijas el modelo que más te guste, además de ofrecer mejoras notables respecto a packs de ratón y teclados tradicionales.

ampliar foto Nuevo teclado Logitech Logitech

Por ejemplo, presume de nuevos atajos de una tecla y sistema de escritura Perfect Stroke que ayudan a aumentar la productividad. Destacar el ratón que viene con tecnología Silent Click para reducir el ruido en un 90%, además de tecnología SmartWheel, para hacer scroll de manera ultrarrápida y una precisión línea por línea.

MX Keys Mini Combo

Y si necesitas un producto minimalista y versátil, el nuevo teclado MX Keys Mini Combo for Business es perfecto para ti. Un producto disponible en grafito,y que cuenta con el ratón inalámbrico MX Anywhere 3 for Business y el teclado compacto MX Keys Mini for Business. Un combo recargable y que es compatible con todos los sistemas operativos para que lo puedas utilizar en todo tipo de entornos.

Respecto al teclado, presume de teclas retroiluminadas con un sistema de administración inteligente de energía capaz de ajustar el brillo del teclado para alargar su autonomía. El ratón se puede usar en casi todas las superficies - incluyendo cristal - y la rueda MagSpeed ofrece un desplazamiento más preciso y rápido.

Precio y Disponibilidad

El MX Keys Mini Combo y Signature MK650 Combo estarán disponibles en agosto por un precio de aproximadamente 239,99 euros y 79,99 euros.