Kutxabank cambiará de presidente a finales de año

Gregorio Villalabeitia dejará la presidencia de Kutxabank el próximo mes de noviembre y tras cumplir ocho ejercicios al frente del grupo vasco. Con 72 años cumplidos, Villalabeitia no optará a un tercer mandato de cuatro años. En su etapa de gestión, marcada por un escenario de tipos de interés en mínimos históricos, el directivo ha aplicado una estrategia comercial que ha priorizado la diversificación del negocio típico bancario.

El grupo ha aprovechado la red de 774 centros para la comercialización de seguros y ha intensificado la captación de recursos para fondos de inversión y planes de pensiones. Junto con las comisiones,estos apartados suponen ya el 53 % del negocio total del banco. Kutxabank mantiene una buena posición en el mercado hipotecario, con una cuota del 45 % en Euskadi y del 15,7 % en Andalucía a través de su filial CajaSur.

En la etapa que culminará el próximo noviembre, Villalabeitia ha eludido las opciones tanto de salida a Bolsa como la de fusiones con otras entidades, unas operaciones que no beneficiaban a Kutxabank, en su opinión y en este momento. En estos año ha mantenido una activa política de reparto de dividendos a sus tres accionistas, las fundaciones BBK, Kutxa y Vital. El pay out con cargo a los resultados de 2021 ha sido del 60 %, además de una retribución extraordinaria de 42 millones que no pudieron entregarse en 2019 por la normativa del Banco Central Europeo (BCE). Este regulador monitorizará el proceso de relevo en la presidencia de Kutxabank.