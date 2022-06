Telefónica ofrece subida salarial del 1% adicional al año hasta 2024 a los fuera de convenio por la inflación

Telefónica ha hecho ya sus propuestas de revisión salarial al personal corporativo y de las Unidades Globales, conocidos como GBUs. Estas revisiones están ganando relevancia ante el crecimiento de la inflación. No obstante, por ahora, no hay acuerdo entre empresa y sindicatos, e incluso se habla de ruptura. Según fuentes sindicales, la teleco está ofreciendo subidas salariales adicionales del 1% al año hasta 2024, algunas bajo distintas condiciones en función del IPC.

En un comunicado, CCOO señala que la empresa, una vez ajustadas distintas posturas tras las revisiones tradicionales de 2022 ya realizada y la futura de 2023 que prevé en la misma línea, es decir un 1,5% de subida salarial (distribuido en un 1% que considera lineal y un 0,5% a discreción de la empresa que vincula de alguna manera a buenos performances), ofreció un 1% adicional en forma de paga única y no consolidable en julio tanto de 2022 como de 2023 para todos los empleados excepto los equipos directivos.

Si en 2024, el IPC acumulado de 2022 y 2023 fuera superior al 6%, la teleco procedería a abonar otra paga de un 1% única y no consolidable.

Según UGT, aunque ninguna de estas pagas era consolidable, el acuerdo supondría en total de un 3% adicional de subida salarial para los años 22 y 23, que en su conjunto y en su totalidad se estaría hablando de un 6% general de subida media en dos años.

En cualquier caso, no hay acuerdo, e incluso se habla de ruptura. UGT afirma que en todas las reuniones ha defendido que las pagas que se dieran pudieran consolidarse en los salarios, situación que, para la empresa, según el sindicato, era inasumible. Además, UGT defiende que, ante la posibilidad de que no se llegará a un acuerdo, y sus consecuencias fueran que no hubiera ningún tipo de revisión salarial para miles de empleados, era proclive a cerrar ese acuerdo.

A su vez, CCOO considera insuficiente la propuesta de revisión en las GBUs, y defiende su criterio de no avalar el acuerdo, al considerar insuficiente la oferta. Según el sindicato, “la empresa solo pretende parchear y no paliar subidas en la bolsa de la compra, que siendo coyunturales dejaran una remora estructural que nos condena a una pérdida de poder adquisitivo clamorosa”.

Desde Telefónica se señala que “estamos convencidos que llegaremos a un acuerdo con los agentes sociales. Los acuerdos sindicales siempre han sido relevantes para nosotros y seguiremos construyendo el futuro conjuntamente. Así lo hemos hecho en el pasado y así continuaremos haciéndolo, ya que todos compartimos el objetivo común de buscar lo mejor para el futuro de nuestros empleados y de la compañía”.