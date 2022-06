Cómo cambiar en Android el nombre Bluetooth de tu teléfono

Utilizar la conectividad inalámbrica Bluetooth se ha convertido en algo tan habitual como conectar el cable USB de carga al teléfono. Es normal, esta opción tiene una gran cantidad de usos, pero existe una cosa que te puede molestar: el nombre con el que se identifica tu smartphone al establecer sincronizaciones. Puede no ser lo suficientemente identificativo, y esto es un problema. Te contamos cómo modificarlo en Android para que le pongas exactamente el que quieres.

El problema puede venir cuando tienes que compartir archivos y entre los dispositivos que aparecen al acceder a la lista de equipos Bluetooth disponibles no eres capaz de distinguir el tuyo -ya que existen otras con nombres similares-. Esto es solo un ejemplo, porque pueden existir otras acciones donde el nombre de tu terminal para la conectividad inalámbrica de la que hablamos sea algo vital para poder trabajar de una forma eficiente y rápida. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que el proceso de cambio no es complejo, no es mala idea que gastes unos minutos para realizarlo.

Los pasos para cambiar el nombre Bluetooth de tu Android

Lo primero que debes saber es que hagas lo que hagas, no existe peligro alguno para tu terminal, y esto incluye el buen funcionamiento de Android. Además, en el caso de que lo desees, puedes modificar el nombre que le pongas al dispositivo en cualquier momento… por lo que, si no te gusta el nuevo, en cuestión de segundos podrás completar un nuevo cambio. Es decir, que puedes hacer esto todas las veces que quieras.

Estos son los pasos que tienes que dar para modificar el nombre en los teléfonos y tablets que utilizan el sistema operativo Android de Google (dependiendo de la personalización del dispositivo, los nombres pueden variar un poco):

Accede a los Ajustes del dispositivo, utiliza para ello el icono con forma de engranaje que tienes en la lista de aplicaciones.

Ahora, en el apartado Conexiones, entra en Bluetooth y, aquí, busca la opción Nombre del dispositivo.

Pulsa en ella y aparecerá una ventana en la que podrás escribir el nuevo. Completa este proceso y, a continuación, da uso al botón OK.

Hecho esto, has finalizado y no será necesario que reinicies el terminal (pero es algo bastante recomendable para que todo funcione correctamente).

Es importante que sepas que, aunque cambies el nombre Bluetooth de tu Android, las sincronizaciones que ya tienes guardadas no las perderás (ya que estas dependen del número MAC que identifica al chip que hay en tu terminal). Por lo tanto, no tendrás que volver a conectar el smartphone a la radio del coche o a los auriculares inalámbricos que utilizas habitualmente.