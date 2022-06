Burger King, Corona, KFC y Madrid Fusión: las triunfadoras de El Sol

Las industrias de la alimentación y la restauración han sido las grandes ganadoras de la 36ª edición de El Sol. El Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria, que ha premiado lo mejor de la publicidad del último año. Profesionales de la industria de 14 países se han dado cita en el Teatro Circo Price de Madrid para disfrutar de un ciclo de conferencias a cargo de ponentes y personalidades del más alto nivel de diferentes disciplinas y áreas, y para debatir sobre la actualidad de la industria.

Las marcas que más reconocimiento han recibido este año en El Sol han sido Burger King, Corona, KFC y Madrid Fusión, con más del 50% de los premios del festival. Además, han destacado los trabajos de agencias como We Believers, Agencia del Año del festival por segundo año consecutivo, con un total de 28 soles (tres de los cuales han sido Grandes Premios), DAVID Madrid con 28 (un Gran Premio) y Lola Mullenlowe con 21.

En esta ocasión, los proyectos realizados por las agencias de latinoamérica y del mercado hispano de Estados Unidos han obtenido seis de los nueve Grandes Premios que concede el festival. Estos galardones han recaído en los siguientes trabajos:

Tiempos aún más confusos, de DAVID Madrid para Burger King, ha obtenido el gran premio en Film.

Narradores indígenas, de We Believers para AB INBEV/Corona (Estados Unidos), ha obtenido el gran premio en Audio.

México no artificial, de We Believers para Burger King (Estados Unidos), ha obtenido el gran premio en Medios Impresos.

Bihar, elegir el mañana de LLYC para BBK (España), ha conseguido el gran premio en Exterior.

Invaluable food, de Leo Burnett para Madrid Fusión, ha obtenido el gran premio en Relaciones Públicas.

E-nterpreters, de Fahrenheit DDB para Pilsen Callao (Perú), ha obtenido el gran premio en Innovación.

Degree Inclusive, de Wunderman Thompson para Unilever/Degree (Argentina), ha obtenido el gran premio en Diseño.

BETTER WITH PEPSI - MCDONALD'S - BETTER WITH PEPSI - BURGER KING - BETTER WITH PEPSI - WENDY'S, de alma DDB para PepsiCo (Estados Unidos), ha obtenido el gran premio en Producción.

Campeonato de pesca, de We Believers para AB INBEV/Corona (Estados Unidos), ha obtenido el gran premio en Activación y Experiencia de Marca.

El Sol de Platino, máximo galardón del Festival elegido por el Gran Jurado entre todos los grandes premios, ha quedado desierto.