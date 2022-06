La china Envision y Acciona Energía proyectan una planta de baterías en Extremadura

Navalmoral de la Mata, en Cáceres, podría albergar la sede de la gigafactoría de litio proyectada por la multinacional china Envision y que contará con Acciona Energía como socio. Según adelantó ayer el HOY de Extremadura, el proyecto tendrá una inversión de 2.500 millones de euros y supondrá la creación de más de 3.000 empleos directos y unos 12.000 indirectos y se ubicará en los terrenos del parque industrial Expacio Navalmoral. Acciona Energía ha eludido hacer comentarios.

Extremadura ya optó a contar con la gigafactoría de litio de Volkswagen, que eligió Sagunto (Valencia) como sede. La planta tendrá una capacidad para producir 600.000 baterías de litio para vehículos eléctricos cada año, unos 30 GWh (el proyecto se dividirá en tres fases de 10 GWh cada uno), y ocupará unas 200 hectáreas.

Acciona, construiría, junto a la factoría, una planta fotovoltaica para suministrar la energía necesaria a la planta. En su última Junta General de accionistas, el pasado 7 abril, su presidente ejecutivo, José Manuel Canales, ya anunció, sin dar detalles, “un proyecto revolucionario” de baterías en alianza con un grupo chino, una de las principales empresas energético-tecnológicas del mundo.

La inversión para la realización de esta fábrica está apoyada en el PERTE del vehículo eléctrico, impulsado por el Gobierno y cuyo plazo para la presentación de proyectos finaliza este 3 de junio y está dotado con 2.975 millones de euros.

La empresa china Envision, promotora principal de la factoría, es uno de los fabricantes que lidera el mercado mundial de baterías de litio en el mundo y las suministra a empresas como Renault o Nissan. La principal sede de su división de baterías se encuentra en Japón.

Además, cuenta con megafactorías repartidas por el mundo. Aquí en Europa cuenta con una de ellas en Francia, en Douai, y otra en Reino Unido, en Sunderland. Envision tiene, además, otras tres gigafactorías similares a la que se construirá en Navalmoral, en China y Estados Unidos. La producción actual de todas ellas alcanza los 100 gigavatios/hora.

En declarariones a los medios, el portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, ha pedido "prudencia" ante la posible implantación de la planta de litio en Navalmoral de la Mata, ya que no tiene "notificación oficial" por parte de los inversores.



Al término de la reunión del Consejo de Gobierno, González ha insistido en que no se pronunciarán hasta tener una notificación oficial por parte de los inversores, pero que, de confirmarse, sería "la noticia de nuestras vidas". "Hemos aprendido que a los extremeños hay que decirles la verdad y la verdad es que en estos momentos hay unos inversores que tendrá que decidir si hay una gigafactoría o no", señaló el portavoz. Este añadió que Extremadura lleva 40 años preparándose para este momento, para que vengan inversiones muy importantes, aunque "muchos ciudadanos no se lo creen".



La región cuenta con la mayor cantidad de suelo industrial de su historia y el ritmo de venta es el más alto de siempre, ha añadido González, que ha asegurado que la región va a cambiar "radicalmente" en los próximos años.

A pocos kilómetros de Navalmoral, en la comarca de Campo Arañuelo, se encuentra la central nuclear de Almaraz, cuyos dos grupos está previsto que cierren en 2026 y 2027, respectivamente, para proceder.