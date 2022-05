Estas son algunas de las novedades que prepara Apple para los iPhone con iOS 16

No queda mucho para que se celebre la conferencia WWDC 2022 de Apple y comienza a llegar el habitual goteo de información respecto a lo que allí se podrá ver. Este es un evento centrado casi en exclusiva en el software, y una de las cosas que se conocerán son muchas de las novedades que la forma tiene pensado incluir en iOS 16 y, por extensión, en los iPhone.

Un ejemplo de lo que parece completamente seguro es que algunas de las aplicaciones que se incluyen en el sistema de Apple tendrán avances importantes. Estas son Salud y Mensajes (pero bien podrían no ser las únicas). De la primera, la fuente de la información indica que tendrá definitivamente su propia versión para desarrollos como por ejemplo iPadOS y macOS. Adicionalmente, se añaden nuevas funciones que estarán basadas en una gestión optimizada de los datos que se adquieren.

La aplicación Mensajes, por su parte, contará con un avance en la integración de funciones con posibilidades de respuestas asociadas a un mensaje, al más puro estilo de lo que existe en las aplicaciones como por ejemplo Telegram o WhatsApp. Adicionalmente, se ha indicado que los audios que se pueden enviar serán mucho mejores por calidad y posibilidades. Ojito con esto que prepara Apple para los iPhone.

Pexels

La pantalla de bloqueo de los iPhone será mejor

La idea que tiene la firma liderada por Tim Cook es la de aumentar las opciones que existirán en esta pantalla, que es de lo más útil en ocasiones para no tener que encender el smartphone por completo. El caso es que parece que la más que esperada pantalla activa (Always on Display), esta vez sí que será de la partida. Por lo tanto, se podrán sumar más opciones a la que se podrá acceder y aprovechar manteniendo el iPhone en su reposo -y consumiendo poca energía, claro-.

De esta forma, no sería de extrañar que sea posible personalizar lo que se ve en esta nueva función, lo que siempre es positivo, y que se añadan funcionalidades nuevas como podrían ser las que están relacionadas con los mensajes que se recibe o el propio desbloqueo del teléfono. El caso es que se abre todo un abanico de posibilidades, por lo que parece.

Algunos pequeños detalles más

Aparte de lo comentado respecto a los iPhone, y teniendo claro que a buen seguro que iOS 16 llega con mejoras adicionales que todavía se desconocen, según los datos que se han conocido cabe la posibilidad de que se vean en vivo y en directo el portátil MacBook Air con el procesador M2, que era esperado antes -pero que la situación de suministros impidió que esto fuera así-. ¿Podrían verse las gafas AR de Apple? Pues si damos por buena esta filtración, todavía habrá que esperar más.