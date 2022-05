Rusia cortaría el gas a Dinamarca mañana, afirma su principal empresa de energía

Rusia cortaría los envíos de gas a Dinamarca mañana, ante la negativa de la principal empresa danesa a aceptar su imposición de un sistema de pago en rublos. Así lo ha asegurado Ørsted, la principal multinacional danesa de energía, en un comunicado donde explican que no pretenden aceptar las condiciones del Kremlin por considerarlas "incumplimiento de contrato". El acuerdo con la compañía rusa de gas, Gazprom, vence el 31 de mayo. No obstante, los daneses revelan que ya han tomado medidas para blindarse contra un corte total o parcial de suministro, y que se apoyarán en la infraestructura europea para garantizar el abastecimiento.

"No tenemos ninguna obligación legal según el contrato de hacerlo, y hemos informado repetidamente a Gazprom Export que no lo haremos", ha afirmado la empresa en un comunicado. Dado que no hay un gasoducto que vaya directamente de Rusia a Dinamarca, Gazprom no podrá cortar directamente el suministro de gas al país nórdico y, por lo tanto, los daneses seguirán teniendo la posibilidad de obtener gas. Sin embargo, esto significa que el combustible debe comprarse, en mayor medida, en el mercado europeo. Cabe destacar que las reservas de gas danesas están llenas al 54,3% en comparación con el 45,9% de media europea, según información de Gas Infrastructure Europe.

En el contexto del inicio de la incorporación finlandesa y sueca a la OTAN, El 31 de mayo, Finlandia se convirtió en el tercer país europeo en quedarse sin gas natural ruso, luego de negarse a utilizar el sistema de pago en rublos que Moscú pretende imponer desde fines de marzo. Gazprom, también el grifo a Polonia y Bulgaria el mes pasado por la misma razón. En contraste, empresas como Uniper de Alemania y Eni de Italia ya han abierto cuentas en rublos para garantizar que los flujos hacia sus territorios continúen.

"En Ørsted, nos hemos estado preparando para este escenario a fin de minimizar el riesgo de que nuestros clientes, que son principalmente empresas importantes en Dinamarca y Suecia, experimenten cortes en el suministro de gas. Tenemos capacidad de almacenamiento en Dinamarca y Alemania, y actualmente estamos llenando estas instalaciones de almacenamiento para asegurar el suministro de gas a nuestros clientes y contribuir a la seguridad de suministro del mercado", indica la empresa en el comunicado de este lunes. La empresa ha reiterado que apoyan "plenamente" la ambición del gobierno danés y la UE de independizarse del gas ruso y acelerar la transformación ecológica del sector energético europeo.

La empresa ha mostrado solidaridad con Ucrania desde el inicio del conflicto. Anteriormente, anunciaron que donarían todas las ganancias netas de 2022 (después de coberturas e impuestos del contrato de exportación de Gazprom) a la ayuda humanitaria en Ucrania: "Desde que Rusia atacó a Ucrania, Ørsted ha tomado varias medidas para detener su cooperación con las empresas rusas. Inmediatamente, dejamos de obtener carbón y biomasa de Rusia, nos aseguramos de que ninguno de los proveedores directos de Ørsted para la construcción de energía renovable sea ruso y decidimos no celebrar nuevos contratos con Gazprom".