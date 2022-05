Habrá una versión más de la Xiaomi Mi Band 7, y sus novedades te encantarán

Algunos no quedaron especialmente contentos con las novedades que se han incluido en la Xiaomi Mi Band 7, una pulsera inteligente que no hace mucho que fue presentada. No es un accesorio decepcionante, ni mucho menos, pero sí que se esperaba algo más de la compañía asiática para competir en un segmento donde ahora mismo existen muchos fabricantes que lanzan productos de calidad. Pero, por lo que parece, la firma tiene un as en la manga que sí que puede cambiar las cosas.

Este no es otro que el lanzamiento por sorpresa de una variante Pro, que sería lo que realmente esperaban los seguidores del gigante asiático. Además, si hacemos caso de la fuente de la información, su llegada al mercado no estaría lejos de producirse debido a que sería parte de otra esperada presentación: la del teléfono Xiaomi 12 Ultra. Es decir, que hablamos del mes de julio en China -y, posiblemente, agosto en España-. Por lo tanto, todo estaría preparado a la espera de que se diera el paso de hacer público este wearable.

Qué tendría de diferente la Xiaomi Mi Band 7 Pro

Pues dos serían los apartados que se mejorarían especialmente: el que tiene que ver con la autonomía y, además, se optimizaría la adquisición de los datos del ejercicio físico que se realiza a lo largo del día. Es decir, de los básicos en una pulsera inteligente.

Xiaomi

Por un lado, la batería aumentaría su amperaje hasta los 250 mAh, por los 180 de la versión que se ha presentado hace poco. Bien es cierto que el peso aumentará un poco, pero es más que justificable porque no se debe olvidar que la pantalla ha aumentado hasta las 1,62 pulgadas (y, por extensión, su consumo). Por lo tanto, se podía llegar hasta los 20 días de uso, un aumento que sería estupendamente recibido por los usuarios.

Además, la Xiaomi Mi Band Pro contaría con algo que haría a este modelo ser el elegido por muchos: integrará GPS. Esta inclusión es algo con lo que se había especulado desde hace tiempo para esta gama de producto, y sería ahora el momento elegido. Con este elemento se podía conseguir una precisión excelente del ejercicio que se hace sin necesidad de combinarse con el teléfono, lo que dotaría a los usuarios de una libertad fantástica cuando hacen deporte. Un valor diferencial, no cabe duda.

Cuestión de precio, que es vital

Pues es lógico pensar que lo que habría que pagar por esta smartband será más que la que podemos denominar como versión regular. Lo ideal sería que no tengan un precio superior a los 55 euros. Si esto es así, las ventas pueden ser espectaculares y, de nuevo, los rivales de Huawei y Amazfit que tiene en el mercado lo pasarían mal para competir con la Xiaomi Mi Band 7 Pro.