Personaliza mejor tu Xiaomi: pon tu nombre en la pantalla de bloqueo

Seguro que en más de una ocasión has confundido tu teléfono al estar al lado de otros que se le parece… y como no tienes personalizada la pantalla de bloqueo al final te has guardado el que no era. Pues bien, existe una opción en los modelos de Xiaomi que evitará que esto vuelva a ocurrirte. Te mostramos cómo utilizarla.

La herramienta en cuestión está incluida en la personalización MIUI que es la que dan uso los dispositivos del fabricante asiático y que se basa en el sistema operativo Android. Esto quiere decir que no tienes que instalar absolutamente nada para darle uso, lo que siempre resulta positivo porque ni ocupas espacio de almacenamiento ni corres riesgo alguno en lo que tiene que ver con la privacidad y la estabilidad del smartphone.

Lo que tienes que hacer en tu teléfono de Xiaomi

La verdad es que no es nada excesivamente complicado, pero hay que decir que la opción en cuestión no está especialmente visible entre los Ajustes del dispositivo… por lo que no es extraño que sepas que existe. El caso es que los pasos a dar no ponen en riesgo alguno el dispositivo y, como siempre en una configuración, es posible revertir lo que has cambiado sin problema. Esto es lo que tiene que hacer:

Comienza accediendo a la Configuración del teléfono de forma habitual, y luego busca la opción llamada Pantalla de bloqueo.

A continuación, tienes que encontrar el apartado denominado Formato del reloj y, una vez que lo tengas visible, en la zona inferior de la pantalla existe una función llamada Pantalla de bloqueo con información del usuario. Dale uso.

En este momento aparece una nueva ventana en la que tienes que escribir tu nombre y apellido (o lo que creas oportuno) siempre que respetes la longitud de 20 caracteres que es posible utilizar.

El deslizado o botón que hay justo debajo del apartado que has empleado tienes que activarlo y, entonces, al usar OK activas lo que has hecho.

Has acabado y puedes comprobar el funcionamiento.

Unsplash

Como ves todo resulta bastante sencillo y, además, es un ejemplo evidente esta función de la gran cantidad de opciones que se incluyen en MIUI de Xiaomi para ofrecer mucho más que lo existente en Android por defecto. Por cierto, esto que has hecho puede utilizarlo en la práctica totalidad de los teléfonos que existen actualmente el fabricante en el mercado y, como no, también en sus tablets.