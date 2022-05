Así será la suscripción con anuncios de Disney+, y no parece una locura

La plataforma de vídeo en streaming Disney+ fue la primera entre las más grandes que puso sobre la mesa la posibilidad de lanzar una suscripción más económica en la que existirá publicidad (carro al que también se ha subido después Netflix). El caso es que se han conocido nuevos detalles de cómo será la nueva opción en la que trabaja la propietaria de franquicias como por ejemplo Pixar o Marvel.

Una de las grandes dudas que se tiene por parte de los usuarios es si rentará el cambiar la suscripción que tiene actualmente sin anuncios y pasarse a la nueva más barata, pero a la que no le faltará la publicidad (y que todo apunta a que llegará a finales de este año a principio del que viene como muy tarde). Lo cierto es que la valoración depende de lo que te moleste que tengas que ver este tipo de contenidos que tiene el objetivo de venderte algo y, como no, del equilibrio entre lo que costará y la cantidad de cortes publicitarios.

La cantidad de anuncios que planea Disney+

Y, lo cierto, es que desde la fuente de la información ofrecen datos que son bastante positivos, en especial si se compara con lo que ofrecen otras plataformas en la nube actualmente con sus anuncios (un ejemplo puede ser Hulu). Estos llegan a más o menos 10 minutos por hora, que es una cantidad importante y que, por lo que parece, Disney+ no valora -ya que la experiencia no sería la adecuada-.

Así, el tiempo de anuncios por hora que se tendría que ver en la nueva suscripción sería de cuatro, una cifra bastante más razonable y que va más allá de simplemente mostrar un anuncio antes de comenzar una película o capítulo de serie, como ocurre en Movistar+. Es decir, que sin ser especialmente molesto, sí que influiría en la forma en la que se disfruta de los contenidos. Eso sí, todo apunta a que no será algo dramático.

Disney

Algo que sí es muy positivo

Aparte, también se ha conocido que con los niños Disney+ será mucho más cuidadoso con todo lo que tiene que ver con los anuncios. Tanto es así que para los contenidos que están destinados a los más pequeños no habrá corte publicitario alguno. Y, esto, es muy positivo porque de esta manera no influirá en sus hábitos y permitirán que puedan consumir todo lo mucho que tiene la plataforma para ellos como hasta la fecha (independientemente de la suscripción que se tenga contratada).

En lo que tiene que ver con el precio de la nueva suscripción, no hay detalle alguno confirmado. Pero, teniendo en cuenta los precios que tiene ahora mismo las opciones que tiene Disney+ en su plataforma, no es nada descartable que lo que cueste la nueva con anuncios se sitúe entre los 4 o 5 euros. Si es así, será sencillo valorar si merece la pena o no ahorrarse el resto de lo que se paga mensualmente.