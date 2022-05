Huawei Mate Xs 2, nuevo teléfono plegable para competir con el Samsung Galaxy Z Fold 3

Era un secreto a voces que el fabricante asiático trabajaba en un nuevo teléfono plegable y ahora acaban de realizar la presentación oficial del Huawei Mate Xs 2, un smartphone premium que llega con el objetivo de batir al Samsung Galaxy Z Fold 3, principal referente a la hora de comprar un producto de estas características.

Para ello, el Huawei Mate Xs 2 presume de un diseño exquisito, además de unas prestaciones fuera de toda duda. Aunque con un gran pero: no disfrutarás de los servicios de Google debido al veto por parte de Estados Unidos.

Diseño y características del Huawei Mate Xs 2

Comenzaremos hablando del diseño del Huawei Mate Xs 2, ya que esconde algunas sorpresas muy interesantes. Para empezar, este modelo no tiene dos pantallas como otros modelos, volvemos al ejemplo del Samsung Galaxy Z Fold. En el caso del teléfono plegable de Huawei, apuesta por un panel OLED flexible capaz de alcanzar las 7,8 pulgadas cuando está desplegado, o 6,5 pulgadas si está plegado. Además, la bisagra es mucho más resistente. La compañía afirma que aguanta mejor las caídas, golpes y roturas para ofrecer un producto robusto a la vez que muy premium.

Destacar que el sistema de pliegue es exterior para que la pantalla se quede en la parte posterior, para que puedas hacerte unas selfies viendo la imagen. Hablando del panel, estamos ante una pantalla OLED flexible con resolución 2480 x 2200 píxeles cuando está desplegada y 2480 x 1176 pulgadas al estar plegada. En ambos casos su tasa de refresco es de 120 Hz.

Al levantar el capó nos encontramos con un procesador Snapdragon 888 adaptado para ofrecer conectividad 4G, otra vez debido a las restricciones que impuso Estados Unidos. Es un SoC un poco antiguo, pero sigue siendo uno de los más potentes del mercado. Destacar que habrá dos versiones 8 y 12 GB de memoria RAM y almacenamiento interno de 256 y 512 GB.

Pasando al apartado fotográfico, el Huawei Mate Xs 2 cuenta con un sistema de triple cámara con un sensor principal de 50 megapíxeles, gran angular de 13 megapíxeles y un teleobjetivo de 8 megapíxeles capaz de hacer zoom óptico 3X o zoom digital 30x. No podíamos olvidarnos de su cámara frontal de 10 megapíxeles.

ampliar foto Huawei Mate Xs 2 Huawei

No podíamos olvidarnos de la batería del Huawei Mate Xs 2, más que suficiente para soportar todo el peso del hardware gracias a una configuración que incluye una pila de 4.600 mAh con carga rápida de 66W. El modelo con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento tiene una batería de 4.880 mAh, aunque esta versión de coleccionistas no saldrá del mercado asiático.

En este caso, Huawei no ha querido arriesgar y ha apostado por Android. De esta manera, no veremos un Mate Xs 2 con HarmonyOS, el sistema operativo de la compañía. Como era de esperar, aunque venga con el SO de Google, prescinde de los servicios del fabricante, por lo que deberás instalar de forma manual aplicaciones como Gmail o Google Maps, por poner algún ejemplo.

Disponibilidad y precio

El Huawei Mate Xs 2 llegará a España a lo largo del mes de junio, con una única versión con 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento a un precio de 1999 euros.