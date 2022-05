Una aplicación con tecnología ‘blockchain’ para optimizar los cultivos

Sin plásticos. Keep Sea Blue, una organización internacional independiente con sede en Atenas, utiliza la tecnología blockchain de Oracle para luchar contra la contaminación por plástico y mantener limpio el Mediterráneo. Cada año, ocho millones de toneladas métricas de plástico se vierten en los océanos, y el mar Mediterráneo, uno de los entornos más vulnerables del mundo, no se libra de esta lacra. Keep Sea Blue recoge unas 150 toneladas de plástico al mes. Ahora, gracias a Oracle Cloud, a través de la plataforma habilitada para blockchain, es posible rastrear el plástico desde su punto de origen hasta la zona costera específica donde se haya recogido. Después, los residuos se clasifican y se procesan para convertirlos en Recovered Seaside Plastic, una materia prima reciclada certificada que utilizarán los fabricantes y las marcas para elaborar nuevos productos.

Sostenibilidad. “Las tecnologías avanzadas son herramientas de enorme valor para luchar contra el cambio climático. Oracle afronta los desafíos de sostenibilidad con soluciones que puedan incorporarse fácilmente a las principales actividades de cualquier organización. La plataforma de blockchain de Keep Sea Blue es una forma muy innovadora de utilizar la tecnología. Con suerte, el modelo de economía circular servirá de inspiración para que muchas más organizaciones aprovechen el poder de la tecnología con el fin de impulsar el éxito empresarial de una manera sostenible”, afirma Stefanos Dionysopoulos, country leader de Oracle Grecia.