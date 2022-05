El Consejo de Ministros se reúne para dar luz verde al tope en el precio del gas

La excepción ibérica ya es un hecho. El Consejo de Ministros da luz verde hoy al límite en el precio del gas, una medida destinada a abaratar la factura de la luz, disparada por la guerra de Rusia en Ucrania. Estre mecanismo limitará el precio del gas para la producción eléctrica en torno a los 48,8 euros/MWh durante los últimos 12 meses.

La medida estaba pendiente de concreción desde el Consejo Europeo del pasado 25 de abril, en el que los líderes de la Unión Europea reconocieron en una cumbre en Bruselas que tanto España como Portugal necesitaban un “trato especial” para gestionar los elevados precios de la electricidad por su bajo nivel de interconexión. Desde entonces, los Gobierno de Pedro Sánchez y António Costa han venido trabajando en una propuesta técnica conjunta con Bruselas, que será aprobada hoy en ambas capitales, después de que la Comisión Europea diera las llamadas “cartas de conformidad”, que implican el beneplácito comunitario a los textos definitivos.

El mecanismo permitirá reducir la factura en torno a un 30%, según el Gobierno, para un consumidor medio con tarifa indexada al pool. Al no ofertar su precio real en este mercado, las centrales de ciclo combinado no marcarán precios marginales tan altos como hasta ahora, por lo que no contaminará al resto de energías inframarginales (nuclear e hidráulica).

Aunque el ahorro viene por este lado, el precio real del gas se pagará por la vía de una compensación por parte de las comercializadoras, que lo trasladarán al cliente final. Tras muchas discusiones, esta financiación correrá a cargo de los consumidores del PVPC y los que están en el mercado libre con contratos indexados al pool, además de cualquier contrato nuevo en este mercado.