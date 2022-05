Fluidra desinvierte el 100% de su participación en Togama

Fluidra, compañía líder mundial en equipamiento y soluciones conectadas del sector de piscinas y wellness y que actualmente forma parte del Ibex 35, completó ayer la venta del 100% de su participación en Togama SAU, fabricante y distribuidor español de productos cerámicos y de vidrio para el revestimiento de piscinas, así como decoración de interiores y exteriores, con sede en Vila-Real, Castellón.

El negocio de Togama era considerado como no esencial para la actividad que desarrolla la cotizada en el sector de piscinas y wellness, por lo que su desinversión tendrá un impacto marginal en los estados financieros del grupo, según ha informado hoy la compañía en una nota. No obstante, para asegurar las necesidades de material de Fluidra, se ha acordado un contrato de suministro para un mínimo de dos años, por lo que no se esperan alteraciones al negocio.

"Ten Oaks Group es un family office, radicado en Charlotte, Carolina del Norte (EEUU) con una trayectoria global exitosa dedicada exclusivamente a invertir en desinversiones corporativas. Creemos que Togama estará bien acompañada por Ten Oaks Group, y éste le dará la oportunidad de desarrollar más sus productos y entrar en nuevos mercados. Estamos muy agradecidos por el compromiso del equipo Togama y les deseamos muchos éxitos", aseguran desde Fluidra.