Así será 'Bitcoin City', el paraíso de las criptomonedas de Nayib Bukele

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha presentado este martes las primeras imágenes de Bitcóin City, el proyecto de paraíso fiscal para las criptomonedas y la tecnología blockchain que anunció en noviembre de 2021. El mandatario ha compartido a través de la red social Twitter ilustraciones y fotografías de modelos a escala que ilustran como se vería la metrópoli, que será construida en la costa del país centroamericano, cerca del volcán Conchagua. Bukele. No obstante, no ha aclarado cuando ni cómo comenzará la construcción, que presuntamente iba a ser financiada con la venta de Bonos soberanos en Bitcóin por el valor de 1.000 millones de dólares, y que su Gobierno aún no ha podido posicionar en el mercado.

El presidente salvadoreño ha aclarado que a diferencia del modelo dorado a escala de las fotografías, la versión real de Bitcoin City estará llena de áreas verdes. Así mismo, ha señalado que contará con monumentos, un mirador desde el volcán, áreas comerciales y residenciales y un aeropuerto. Bukele afirmó el año pasado que en este territorio no se aplicarán la mayoría de los impuestos convencionales. "No tendremos impuesto sobre la renta, para siempre. Sin impuestos sobre las ganancias, cero impuesto sobre la propiedad, ni impuestos sobre las contrataciones, cero impuestos municipales y cero emisiones de CO2. Los únicos impuestos que van a tener en ‘Bitcoin City’ es el IVA, la mitad se usará para pagar los bonos de la municipalidad y lo demás para la infraestructura pública y el mantenimiento de la ciudad", aseguró el jefe de estado durante la presentación del proyecto en noviembre.

Aeropuesto de Bitcoin City Nayib Bukele via Twitter

Bukele también aseguró en sus redes que el gobierno de El Salvador compró 500 Bitcoins este lunes, en su compra más grande hasta la fecha de la criptomoneda. En el contexto del hundimiento del precio del Bitcóin por debajo de los 31.000 dólares por primera vez desde julio de 2021,los salvadoreños compraron los activos digitales a un precio promedio de 30.744 dólars, según el presidente. La agencia Bloomberg calcula que El Salvador ha comprado unos 2.301 Bitcoins desde que lo convirtió en moneda de curso legal en septiembre del año pasado.

No obstante, el país parece no encontrarse en condiciones óptimas para asumir este gasto. Los precios de la deuda soberana de El Salvador colapsaron en abril, hundiéndose en un 15,1% hasta mínimos históricos. La caída de los Bonos salvadoreños solo ha sido superada por la de los de Ucrania desde el estallido de la guerra con Rusia. De hecho, los bonos de referencia de El Salvador con vencimiento en 2032 cotizan en mínimos históricos, al 40% de su valor nominal, lo que sugiere que los inversores se están preparando para el incumplimiento.

Ilustación de las areas verdes de Bitcoin City Nayib Bukele via Twitter

El presidente del banco central de El Salvador, no obstante, ha asegurado que existe un “riesgo cero” de que el país deje de pagar a sus acreedores. La agencia de calificación Fitch Ratings, sin embargo, recortó la nota del país a CCC en febrero –a un escalón del grado de especulación–, alertando de una mayor dependencia de la deuda a corto plazo, fuentes de financiación limitadas y una deuda pública en aumento que se espera alcance el 87% del PIB en 2022. Rebajas a las que se han sumado Moody’s.

La transición de El Salvador hacia una economía basada en blockchain y criptomonedas parece ser un fracaso. Un estudio realizado por National Bureau of Economic Research en 2021 indica que solo un 20% de los salvadoreños que descargaron la aplicación de Chivo, que el Gobierno diseñó para facilitar las transacciones diarias con criptomoneda, la siguieron utilizando tras gastar los 30 dólares que las autoridades regalaban para promover su uso.

En este contexto, el FMI volvió a instar al Gobierno salvadoreño a dar marcha atrás en su adopción del criptoactivo como moneda de curso legal, advirtiendo en febrero que, debido principalmente a su alta volatilidad, esto implica riesgos significativos para la estabilidad financiera del país centroamericano. Las conversaciones del organismo internacional con el país están estancadas desde que el FMI anunció que debía evaluar los riesgos de bitcóin antes de otorgar un préstamo.