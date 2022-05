Por este motivo no deberías desenchufar tu televisor OLED de la corriente

Si bien es cierto que hace unos años tener un televisor OLED era un lujo al alcance de muy pocos, con el paso del tiempo LG, único proveedor de este tipo de paneles para Smart TV, ha ido abaratando el precio de este producto, haciendo que cada vez veamos modelos más económicos.

Teniendo en cuenta las ventajas que ofrece su tecnología de diodos orgánicos emisores de luz, con unos colores más nítidos y vívidos, negros puros y unos ángulos de visión perfectos, es muy probable que tengas una Smart TV OLED. Pues debes saber que no deberías desconectarla de la corriente cuando no la utilizas.

Más que nada porque cualquier televisor OLED actual, o que lleve un par de años en el mercado, activa de forma automática una función llamada ciclo de compensación, y que es un proceso vital para alargar la vida útil del panel.

Para qué sirve el ciclo de compensación

Uno de los problemas de los paneles OLED actuales tiene que ver con los diodos azules. Principalmente porque este elemento es el que más se utiliza para crear color, haciendo que su degradación sea mayor. Y de ahí que las primeras Smart TV OLED sufrían de un problema grave de retenciones y quemados.

ampliar foto Smart TV OLED con Google TV Google

Esto se produce cuando una imagen permanece mucho tiempo estática en la pantalla. Por ejemplo, al ver un canal generalista lo normal es que aparezca fijo el logotipo de la cadena. Pues sin el ciclo de compensación tu televisor acabaría teniendo una "huella" de dicho logotipo.

Decir que el ciclo de compensación es un proceso que se activa de forma automática cuando tu Smart TV se ha encendido por más de cuatro horas. Y lo que hace es escanear el panel en búsqueda de píxeles que se hayan deteriorado para compensar la degradación con diferentes sistemas de procesamiento. Con ello, se evitan las retenciones y quemados. El problema es que, si no se activa el ciclo de compensación, tu Smart TV no está protegida contra estas aberraciones visuales.

Antes te hemos dicho que el ciclo de compensación se activa de forma automática cuando llevas cuatro horas usando tu televisor inteligente. Evidentemente, este mecanismo no se activará hasta que no apagues la tele. El problema es que es un proceso que dura unos minutos, y si desconectas la Smart TV de la corriente antes de que finalice, no estarás protegiendo la pantalla como deberías.

De esta manera, si te has acostumbrado a desconectar todos los enchufes de tu hogar, si tienes una Smart TV OLED, mejor que la dejes conectada para evitar males mayores.