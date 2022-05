Cómo quitar los 'likes' en Facebook y olvidarte de la ansiedad digital

Una de las cosas de Facebook que les crea ansiedad a los usuarios es estar controlando todo el tiempo si las publicaciones que se suben a la red social les gustan a muchas personas. Existe una forma para evitar que esto se convierta finalmente en un problema serio: ocultar los conocidos como 'likes', y te contamos cómo conseguirlo.

Lo cierto es que esta opción existe entre los Ajustes de la compañía propiedad de Meta, integrada entre las herramientas de gestión, pero no son muchos los que conocen el lugar exacto en el que se puede hacer esto. Y, por lo tanto, esto es exactamente lo que vamos a mostrar utilizando para ello el cliente para smartphones que existe actualmente en Facebook (los pasos a dar son prácticamente los mismos tanto para iOS como para Android, lo que son muy buenas noticias).

Los pasos que tienes que dar para quitar los 'Me gusta' de Facebook

Vas a comprobar que en cuestión de pocos minutos consigues esto lo que, para muchos, será un descanso porque no tendrán que andar revisando constantemente a cuántos usuarios les gusta lo que han subido. Y, esto, se logra simple y llanamente debido a que la opción no está visible en la interfaz de la red social. Te mostramos a continuación lo que tienes que hacer para lograrlo, ya que, además, el sitio en el que está la ubicación de la configuración ha cambiado desde que se lanzó al mercado.

Entra en la aplicación de Facebook que usas habitualmente en tu teléfono, posiblemente tengas que introducir tus credenciales de forma habitual.

Ahora acceder a la Configuración, algo que consigues utilizando el icono que hay en la zona superior derecha con tres líneas horizontales que habitualmente se le llama hamburguesa.

Desplázate hacia abajo para encontrar un apartado llamado Configuración y privacidad, utiliza la flecha de la derecha que apunta hacia abajo. Entre las opciones que ves ahora elija Configuración.

Dentro de Preferencias, debes pulsar en Preferencias de reacciones, que te lleva al lugar en el que puedes ocultar los ‘Me gusta’ que se han realizado a tus publicaciones.

Tienes dos posibilidades que se activan mediante un deslizador. La primera quita las que ves en las publicaciones de los demás, mientras que la segunda en lo que has subido tú. Te recomendamos que des uso a ambas de primeras.

Hecho esto, has finalizado el proceso.

Como has visto, no es nada complejo conseguir el objetivo deseado. Además, en caso de querer restablecer la configuración inicial, simplemente tienes que rehacer los pasos antes expuestos y deshabilitar los deslizadores. Así de sencillo resulta evitar el estrés que supone para muchos estar viendo lo que gusta o no en Facebook.