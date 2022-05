Outfund logra 136 millones para crecer en la financiación de startups de ‘ecommerce’

La compañía británica Outfund, un proveedor de capital no dilutivo para startups de comercio electrónico, ha cerrado una ronda de financiación de 136 millones de euros. La operación de capital ha sido liderada por Force Over Mass, PostFinance, 1818 Venture Capital y Tribe Capital. La ronda ayudará a crecer a Outfund, que ya está presente con su plataforma de financiación alternativa en cuatro mercados: Reino Unido, Australia, EE UU y España, donde entró el pasado año a través de la compra de la española Clicfunds, dedicada al mismo negocio.

La empresa había levantado hasta la fecha unos 44 millones de euros. Con la nueva ronda, asegura que se convierte en el mayor proveedor de financiación basado en los ingresos en Reino Unido, España y Australia. Y es que Outfund nunca entra en el capital de las empresas, sino que, como explicó a CincoDías su director general para España, Alejandro Poveda, ofrecen financiación que prestan sin garantías personales y que no afecta al estado de deuda de la compañía.

Outfund aplica una tarifa fija al dinero que presta, que por lo general es del 6% (aunque puede llegar al 12%, según el riesgo de la empresa). Las compañías financiadas les devuelven lo prestado más la comisión de manera diaria con un porcentaje de sus ventas hasta que se abona la totalidad.

Su financiación está disponible para las empresas que aceptan pagos en línea, tienen un mínimo de 10.000 euros de facturación mensual y llevan al menos seis meses de actividad. A diferencia de los préstamos empresariales convencionales, Outfund aclara que ellos garantizan que el tiempo de reembolso se basa en las circunstancias de cada firma, con una cuota de ingresos acordada que crea flexibilidad para los fundadores.

Flujo de caja saludable

Según Poveda, los porcentajes de participación en los ingresos de Outfund se establecen para garantizar que cada compañía mantenga un flujo de caja saludable en sus operaciones diarias. “Cuanto mejor le vaya a la empresa, mejor le irá a Outfund. Por primera vez, el balance de financiación entre una empresa y un prestamista es igual”, remarca.

La fintech británica asegura que el panorama de la financiación es cada vez más difícil, con un acceso limitado al capital y con vías de financiación tradicionales que ofrecen un trato injusto a los fundadores. Según resalta, los préstamos bancarios ofrecen elevados tipos de interés compuestos, mientras que las sociedades de capital riesgo exigen la dilución del capital. El modelo de Outfund, por contra, se basa en las proyecciones de ingresos futuros de las empresas, “y este enfoque basado en datos supone unas condiciones mucho más justas para los fundadores”.

Outfund ha elevado la cantidad de capital de crecimiento que proporciona por empresa. Antes era de 10.000 a 2 millones, pero con la nueva ronda la cifra ha subido hasta los 10 millones para poder acompañar a firmas más grandes. Solo financia a las compañías para campañas de marketing y para inventario, “para que puedan crecer más rápido”.

Outfund multiplicó por seis sus ingresos en 2021, aunque no precisa el dato. Con la nueva ronda y su mayor alcance (planea entrar este año en dos nuevos países europeos, que no desvela para no dar pistas a la competencia), prevén prestar más de 600 millones de euros en 2022 y financiar a más de 5.000 empresas. También prevé invertir en nuevos productos, como el capital circulante y el crédito renovable, y aumentar su equipo, de las más de 70 personas actuales a 200 a final de año (en España pasarán de 18 a 36).

En España, Outfund está prestando alrededor de 10-15 millones cada mes, y su objetivo es destinar más de 150 millones a empresas españolas este año. Desde que desembarcó Outfund en el país, en julio de 2021, ha prestado más de 100 millones, según Poveda.