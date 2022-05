Álvarez-Pallete: "Se nos tiene que decir el valor de nuestros datos"

El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha reclamado que las personas puedan conocer el valor de los datos que crean en su actividad diaria en la red: "Se nos tiene que decir el valor de nuestros datos; si no, es vasallaje digital".

Lo ha dicho este jueves en la sesión '¿Cambio de era... o era de cambios?' de la XXXVII Reunió Cercle d'Economia, que se celebra hasta el viernes en el Hotel W Barcelona, junto al presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri.

Álvarez-Pallete ha asegurado que la actual revolución tecnológica "ha creado un nuevo factor de producción, que son los datos", y cuyo valor la población no conoce. Ha subrayado que los datos que crea cada persona son su propiedad y que "no se pueden expropiar sin contrapartida, y la contrapartida no puede ser un producto gratuito".

Ha lamentado que las redes sociales se están usando para viralizar noticias, "a veces de forma intencionada", y que hay derechos en el mundo analógico que no existen en la red; por ejemplo, saber si se está hablando con una persona o con un bot, o si se está consumiendo publicidad.

Álvarez-Pallete ha vaticinado que las nuevas tecnologías permitirán crear 400.000 nuevos empleos en cinco años en España, pero ha señalado la necesidad de "capacitar a la población para hacer frente a este nuevo empleo".

Ha dicho que esta formación también depende de las empresas, que deben apostar por el 'reskilling' de sus empleados. "La pandemia nos ha quitado tiempo de reacción en la formación. Por esto, la mejor inversión es que la gente esté formada".