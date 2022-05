El terror de los grandes bancos es mujer, alemana y fiscal

La mujer más temida de las finanzas no es una regulador, un inversor bajista o un titán de los fondos de cobertura. Su oficina no está en la City de Londres, en Washington o en Wall Street, pero su nombre resuena en las oficinas de Bank of America, Deutsche Bank AG y Morgan Stanley, así como en decenas de de sus homólogos mundiales. Es Anne Brorhilker, la fiscal alemana que busca justicia por la multimillonaria estafa fiscal Cum-Ex, que ha sido calificada como el mayor fraude fiscal de la historia.

Brorhilker, de 48 años, ha logrado cuatro condenas contra banqueros en en los últimos dos años, en un proceso que está sacudiendo las finanzas mundiales. El martes docenas de funcionarios fueron degradados en Morgan Stanley en sus oficinas de Frankfurt. Si añadimos esto a las recientes redadas en las oficinas de Barclays Plc y Bank of America de Fráncfort, lo que sugiere que se está centrando su enfoque en los bancos de mayor perfil. Ni Barclays, ni Morgan Stanley o BofA - o cualquiera de sus empleados - ha sido acusado.

Se espera que Brorhilker acuse al primer alto ejecutivo en los próximos meses: Christian Olearius, que fue jefe de M.M. Warburg & Co. y todavía un importante accionista, según personas personas familiarizadas con el asunto. Olearius ha negado haber actuado mal. Entre los otros sospechosos que su oficina está investigando se encuentran los ex de Deutsche Bank, Anshu Jain y Josef Ackermann, y el ex jefe de banca de inversión Garth Ritchie, así como la directora general de Macquarie Group Ltd., Shemara Wikramanay y su predecesor Nicholas Moore. Ninguno ha sido aún acusado.

Brorhilker, fiscal superior y jefe de departamento en Colonia, ha dejado claro que va a por los altos ejecutivos y que los grandes acuerdos no son suficientes. Actualmente está examinando unas 1.500 personas que, según ella, pueden haber desempeñado un papel en acuerdos que tuvieron lugar entre 2006 y 2012. En general, se estima que Cum-Ex ha costado a Alemania al menos 10.000 millones de euros (10.910 millones de dólares).

"Trabajó minuciosamente en un escándalo extremadamente complejo escándalo extremadamente complejo", dijo Konrad Duffy, asesor de prevención de delitos financieros de la organización no gubernamental Finanzwende, dijo en una entrevista. Otros fiscales "podrían haber abandonado rápidamente las investigaciones contra algunos pagos de liquidación de los bancos, pero los detalles precisos de la implicación de la industria financiera nunca habrían salido a la luz".

Este artículo se basa en entrevistas con más de una docena de personas involucradas en las investigaciones del Cum-Ex. La mayoría pidió no ser identificados porque su papel en los casos no les permite comentar públicamente. Brorhilker declinó ser entrevistada.

En un país donde los fiscales y los jueces rara vez son conocidos por su nombre, Brorhilker se ha convertido en el rostro de la investigación Cum-Ex. Es una mujer pequeña, de pelo largo y rubio ceniza y con elegantes gafas. Se ha ganado el respeto de muchos abogados defensores que han trabajado estrechamente con ella y la califican de audaz, trabajadora y confiable. Algunos admiten que la subestimaron.

Sus críticos dicen que ha ido demasiado lejos. Un abogado de M.M. Warburg, el banco de Hamburgo cuyos negocios fueron el centro de los de los primeros juicios Cum-Ex, dijo al tribunal superior de Alemania que los fiscales una "campaña de desprestigio sin precedentes" contra el contra el prestamista.

Incluso los que aplauden su trabajo dicen que Brorhilker puede estar que nadie puede procesar a tanta gente y que mantenerlos como mantenerlos como sospechosos durante años puede ser una sentencia de muerte profesional muerte profesional. Dicen que tendría más sentido llegar a un acuerdo con los bancos ahora en lugar de alargar las investigaciones durante años.

Thomas Fischer, ex juez del Tribunal Supremo que representa a Warburg's Olearius en una investigación parlamentaria sobre Cum-Ex, es aún más crítico. "Está ciertamente cualificada y es una fiscal muy diligente, pero es extremadamente obstinada", dijo Fischer. "Las normas alemanas de procedimiento penal exigen que el fiscal aborde cada caso de forma imparcial. Pero ella misma dijo públicamente que desde el principio no tenía ni la más mínima duda de que el Cum-Ex era criminal. Eso no concuerda".

Brorhilker llegó al caso en 2013 más o menos por accidente. Una colega había reducido su horario y necesitaba intercambiar casos. En ese momento, pocos fuera del sector financiero habían oído hablar de Cum-Ex. El caso trata sobre cómo en la operativa de trading de varios bancos, que vendían acciones de una compañía en torno al día del pago de dividendo para permitir que más de un inversor pudiera reclamar la devolución de un impuesto que se pagó una sola vez, una estratagema permitida por la forma en que Alemania de recaudar los impuestos sobre los dividendos. La complicada estructura de las operaciones con elaboradas cadenas de ventas en corto y operaciones con derivados a través de múltiples partes complicó las investigaciones.

En aquel entonces, todavía se discutía si las operaciones eran un delito o solo una estrategia inteligente para aprovechar un sistema mal construido. Al principio, Brorhilker estaba sola, y Cum-Ex era sólo uno de los varios expedientes que tenía sobre su mesa. Se enfrentó a un ejército de abogados dispuestos a defender ferozmente las operaciones y a las personas que las ejecutaban.

Brorhilker se ha enfrentado a críticas incluso en su territorio. En 2020, sus superiores rechazaron su plan de asaltar la autoridad fiscal de Hamburgo. Un año más tarde, la búsqueda volvió a iniciarse, después de que interviniera el ministro de Justicia.

Hoy dirige su propio departamento, supervisando 30 fiscales dedicados al Cum-Ex y se han creado nuevos equipos de investigación policial. Alemania incluso ha ampliado el período de enjuiciamiento para los delitos fiscales, dándole más tiempo para ir tras los grandes jugadores y retrasar los acuerdos, al menos por ahora.

Brorhilker, que está casada, no habla mucho de su de su vida personal, dicen las personas que la conocen. Es una apasionada de la música, toca dos instrumentos y se planteó brevemente ser profesora. Su hermano, Jan Brorhilker, es director de de operaciones para Alemania E&Y. Su padre era socio de esa empresa

Criada en Renania del Norte-Westfalia, estudió Derecho en la Universidad de Bochum y se metió de lleno en el mundo de la fiscalía tras. Es conocida por sus largas jornadas de trabajo y a menudtrabaja incluso durante su tiempo libre en la casa de vacaciones de sus padres en el Mar del Norte.

Su incansable labor "es lo que uno desearía de un fiscal", dijo Stefan Kirsch, abogado de uno de los dos traders condenados en el primer juicio de Cum-Ex. Los jueces recompensaron su cooperación evitándoles la cárcel, después de que Brorhilker abogara por ello.

Brorhilker llamó por primera vez la atención del mundo financiero con una serie de redadas en toda Europa y en las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán en 2014. Los movimientos requirieron la cooperación con agencias policiales de 14 países. Ella supervisó la actividad en una sala de guerra instalada por la policía, estudiando las luces de una enorme pantalla que mostraba a las autoridades barriendo simultáneamente en bancos y oficinas de Londres, Luxemburgo y otros centros financieros.

Estas operaciones aumentaron la presión sobre la comunidad Cum-Ex y finalmente ayudaron a conseguir un gran avance: la cooperación de los testigos. Brorhilker pasó la mayor parte de 2017 entrevistando a los sospechosos que accedieron a ayudarla

Algunos de los que declinaron sus invitaciones a hablar han pagado las consecuencias. El jefe de un fondo de cobertura británico fue detenido a petición de ella en el sur de Francia hace dos veranos cuando intentó subir a un avión a Londres con su familia después de unas vacaciones. Fue llevado a Alemania y se le permitió salir sólo después de ser interrogatorio y el pago de una fianza.

Brorhilker dice que está lejos de haber terminado.

"Estamos planificando los próximos cinco años", dijo en una entrevista en octubre con la cadena pública alemana ARD. "Si se habla de 1.000 millones de euros de pérdidas fiscales, como en algunos de los casos, esto requiere una preparación diligente".

Tiene paciencia. Hanno Berger, el abogado fiscalista más abogado fiscal más exitoso de Alemania antes de ser apodado el "cerebro de Cum-Ex", fue juzgado el 4 de abril en Bonn. Pasó casi una década en su chalet suizo antes de ser extraditado en febrero. Berger dice que lo que hizo fue legal.

Mientras tanto, un ejército de abogados del banco sigue en servicio activo encargado de vigilar cada movimiento de Brorhilker. En este punto, parece que hay pocos que la subestimen.