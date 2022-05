Cómo conseguir que nadie sepa los vídeos que ves en YouTube

Antes o después acabas por ver un vídeo en YouTube que no quieres que nadie sepas que los has visualizado, ya sea de una canción de un artista que no pega contigo o de un tema que siempre le dices a la gente que no te interesa. Por suerte, no es complicado conseguir esto sin tener que más que utilizar la propia aplicación de la plataforma de vídeo en streaming.

La compañía ha pensado justo en esto y ofrece la posibilidad de borrar el historial de visualizaciones que generalmente queda registrado en la aplicación de YouTube (concretamente en tu cuenta de Google). Esta es una excelente opción que, eso sí, no está especialmente bien ubicada, por lo que es difícil de encontrar para algunos y, nosotros, vamos a ponerte las cosas fáciles para borrar el rastro que dejas al ver vídeos en este servicio.

Lo que tienes que hacer en YouTube

Pues lo cierto es que son prácticamente un calco tanto para la aplicación propia de iOS como la que se emplea en los dispositivos Android, por lo que simplemente tienes que buscar los apartados que te indicaremos en los diferentes pasos a realizar. Eso sí, debes saber que lo que harás es borrar todo el historial de visualización de la plataforma, ya que no existe la opción de ser selectivo si haces el proceso desde el smartphone. Es el siguiente:

Abre la aplicación YouTube en tu terminal de forma habitual y, si es necesario, identifícate con los datos de la cuenta que empleas y de la que deseas borrar el historial.

Una vez hecho esto, pulsa en el icono que hay en la zona superior derecha de la pantalla y que representa la cuenta.

Aparece una lista de opciones a elegir y debes usar Configuración. Ahora, en el menú que verás en la pantalla, selecciona Historial y privacidad.

Verás diferentes posibilidades a elegir, y en este caso tienes que pulsar en Borrar historial de reproducciones. Aparece una ventana emergente en el que verás la cuenta que tienes elegida y, aquí, debes confirmar la acción si todo es correcto.

Hecho esto, habrás finalizado y nadie podrá conocer los vídeos que has visto.

SmartLife

Lo cierto es que todo es bastante intuitivo, pero está más escondido de lo que debería. Por cierto, si deseas hacer lo mismo con el historial de búsquedas, debes seguir los mismos pasos y, una vez que estás en el apartado Historial y privacidad, elegir la opción Borrar historial de búsquedas. De esta forma, dicha información desaparecerá… algo que pude ser bastante útil en ocasiones.