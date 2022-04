¿Ver vídeos de YouTube en relojes Wear OS? Así puedes conseguirlo

Si eres de los que les gusta ver los vídeos de YouTube en todo tipo de situaciones, debes saber que, si tienes un smartwatch con sistema operativo Wear OS de Google, puedes conseguir esto directamente en el wearable. Te mostramos qué es lo que tienes que hacer para lograrlo independientemente de la marca del reloj que tengas.

La verdad es que las dimensiones de la pantalla no son especialmente grandes, pero como recurso no es mala idea tener la posibilidad de ver un vídeo de YouTube en el reloj inteligente en el caso de que no tengas opción de utilizar el ordenador o el smartphone. Eso sí, para conseguir esto es importante que el accesorio que uses tenga acceso a la tienda de aplicaciones Play Store, y que en caso contrario no podrás hacer lo necesario (y, además, es ideal si el dispositivo incluye WiFi para que no consumas tu tarifa de datos).

Qué tienes que hacer para ver vídeos de YouTube en Wear OS

Teniendo en cuenta que Google no ha lanzado el cliente de vídeo de YouTube para poder utilizarlo en los relojes inteligentes, hay que emplear soluciones creativas para lograrlo. Y, en este caso, lo que debes hacer es descargar el navegador de Samsung de la tienda oficial del sistema operativo. Este ofrece una excelente compatibilidad y, como ahora la compañía coreana integra Wear OS en sus smartwatch, ha comenzado a ofrecer sus apps. Y esta es la solución.

Evidentemente, lo primero que tienes que hacer es descargar la aplicación que hemos comentado antes de forma habitual entrando en la tienda Play Store. Instala el desarrollo una vez que lo tengas en el reloj.

Ahora, lo que tienes que hacer es abrirlo, para de esta manera dar los pasos necesarios para ver vídeos de YouTube (ojo, que también podrás acceder a servicios como Twitter o Instagram gracias a esta app, por lo que son muchas sus ventajas).

Por suerte, en la primera pantalla al entrar en el navegador de Samsung verás que existe un enlace directo a la web de YouTube, por lo que simplemente tienes que pulsar en él. Ahora, llega el momento de pulsar en el icono de la zona superior con forma de lupa para encontrar el vídeo que deseas ver.

Es posible que se te pida acceder con una cuenta, si es así introduce tus credenciales. Y, lo siguiente, es de la lista que aparece de resultados, que selecciones el que deseas ver.

Verás que comienza la reproducción de modo automático y, sorpresa, en la pantalla verás incluso opciones de la gestión de la reproducción, como por ejemplo los botones de pausa o pasar capítulo. También podrás cambiar la resolución del vídeo si así lo deseas. Eso sí, te recomendamos que utilices el icono para acceder a la Pantalla completa.

Así de sencillo es poder ver vídeos de YouTube en tu smartwatch con Wear OS.

La verdad es que el navegador de Samsung es una gran solución que puedes emplear en el sistema operativo de Google que permite acceder a funciones que en un principio parecen lejos de ser parte de un reloj inteligente. Por lo tanto, te animamos a darle uso porque, como has visto con YouTube, seguro que le sacas partido.