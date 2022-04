Category Hub o cómo Netflix quiere que encuentres contenidos

Después de conocerse la pérdida de suscriptores de Netflix en el último trimestre (y las previsiones para los siguientes no son las mejores posibles), está claro que a la plataforma de vídeo en streaming le toca mover ficha. Y, una de las cosas que se han conocido es que hay una nueva función para conseguir que sus usuarios encuentren siempre algo que ver y les guste. Hablamos de lo que se ha denominado como Category Hub.

Desde hace tiempo el servicio da pasos para que aquellos que tienen una cuenta no se queden pasando contenidos tras contenidos sin saber qué ver. Algunos de los movimientos son más acertados que otros, y entre los positivos están las listas donde se ven las 10 películas o series más vistas en los diferentes países -lo que no resulta tan útil son el Reproducir algo, que no es precisamente de lo más fiable que existe-. El caso es que este nuevo añadido se suma a lo que hemos comentado.

Qué es Category Hub de Netflix

Este nuevo intento por hacerle la vida más fácil a los usuarios, y que se está desplegando primero en los clientes de Netflix para Smart TV, muestra un total de hasta 70 categorías (esto depende de cada región) y en una lista desplegable aparecen en los tres primeros lugares las que pertenecen a las que utilizamos de forma más habitual. Luego, se muestran el resto en un orden lógico para cada usuario debido a que se personaliza esto dependiendo de los gustos.

Esto deja claro que la nueva función de doble pulgar hacia arriba, para indicar los contenidos que se ven no solo gustan -sino que están un paso más allá-, es importante tenerla en cuenta para que el funcionamiento de Category Hub sea lo más eficiente posible. Está por ver si esto es algo que usarán los usuarios de manera constante, pero al menos es un intento por mejorar las cosas. Y, esto, siempre es positivo.

Netflix

¿Esto es suficiente para cambiar las cosas?

Pues claramente no, por lo que es de esperar que la plataforma realice más movimientos… y que estos sean a corto plazo. Para empezar, no sería mala idea proceder a alguna compra para competir con los movimientos ejecutados por Prime Video y HBO Max (que añaden a sus contenidos los de MGM y Warner, respectivamente). En caso contrario, está claro que el catálogo de Netflix, al menos en número, no podrá competir y, esto, es un verdadero problema.

Además, no sería mala idea replantearse la forma de actuar con las franquicias que tiene Netflix, donde en muchos casos las novedades se separan en exceso en el tiempo. Adicionalmente, hacerse con algunas que sean de impacto como ha hecho Amazon con El Señor de los Anillos, seguro que es algo que ayudaría. Pero, lo cierto, es que habrá que ver lo que hace la compañía que no debería permitir un mayor impacto en su valor de mercado.