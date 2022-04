Nuevos auriculares OnePlus Buds N: lo tienen todo y más baratos que los AirPods

Con el paso del tiempo las cosas se le han puesto complicadas a los Apple AirPods, ya que se han ido lanzando auriculares de buena calidad con un precio muy atractivo… y que ofrecen la misma libertad que el modelo de la compañía de Cupertino. Un ejemplo de los que decimos son los nuevos OnePlus Buds N, un modelo que ofrece lo que todo usuario necesita: son buenos, bonitos y baratos.

Para empezar, hay que decir que estéticamente este es un accesorio que tiene virtudes como por ejemplo el uso de puntas de silicona para que encajen perfectamente en la oreja. Además, cuenta con otras posibilidades que son muy llamativas, como un peso de menos de cinco gramos, por lo que no molestan nada, aunque los utilices durante horas. Aparte, no le falta protección frente al agua IP55 para que usarlos al hacer deporte no sea precisamente algo peligroso.

Pero si hay algo por los que destacan estos nuevos OnePlus Buds N es en la autonomía que ofrecen (y esto contrasta con lo antes mencionado, como por ejemplo su escaso peso). Cada auricular permite un tiempo de uso de hasta siete horas sin tener que recargarlo y, si se combina con la funda de transporte que cuenta con su propia batería, el tiempo sin que tengas que sentarte a enchufarlos a la corriente se dispara a las treinta horas. Excelente, como la opción de recarga rápida que incluye utilizando su puerto USB tipo C que en solo 10 minutos de uso aseguran la posibilidad de emplear estos casos hasta cinco horas. De lo mejor aquí, sin duda alguna.

Buenas opciones de sonido en los OnePlus Buds N

Evidentemente, no debes esperar posibilidades muy avanzadas como las que existen en modelos como los de Bang & Olufsen, pero se incluye lo suficiente para estar satisfecho de lo que escuchas (especialmente valorando el precio de estos casos de lo que hablaremos más adelante). Así, sus controladores de 12,4 milímetros aseguran buena definición y alta potencia de salida -bien en las frecuencias, que van desde los 20 a los 20.000 Hz-, lo que se combina perfectamente con una latencia baja de únicamente 94 milisegundos (por lo tanto, son ideales para combinarlos con los juegos).

OnePlus

Existe alguna carencia en los OnePlus Buds N, como por ejemplo el no incluir cancelación activa de ruido, pero no le faltan opciones que son indispensables hoy en día, como por ejemplo control táctil de las reproducciones o la inclusión de micrófono para contestar llamadas (aquí si existe reducción de lo que molesta alrededor de donde estás). Por lo tanto, la utilidad de este accesorio está fuera de toda duda.

Un precio que es escandaloso

Todo lo dicho antes hace que se tenga claro que los OnePlus Buds N, que se pueden conseguir en colores blanco y negro, se muestren como unos cascos bastante completos. Pero hay algo que puede hacer que te decidas a comprarlos en el mismo momento en el que lleguen a España -algo que no tardará mucho en suceder-: los podrás comprar por menos de 30 euros. Sin duda alguna, esto hace que sea un producto de lo más atractivo.