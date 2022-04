WhatsApp Business prepara una versión de pago, y son buenas noticias

Era cuestión de tiempo que esto sucediera, la verdad. Hablamos de la llegada de una versión de pago de la aplicación WhatsApp Business. Según los datos que se han conocido, la aplicación propiedad de Meta está dando los pasos para ello y, pese a lo que se pueda pensar, esta no es una mala noticia.

Esta posibilidad estará solo disponible para las cuentas que tienen un uso comercial, por lo que en el caso de las personales no hay que tener miedo alguno: la aplicación de mensajería de la que hablamos seguirá siendo gratuita (y, de nuevo, estas son buenas noticias). El caso es que por lo que se ha conocido, la opción de dar el salto a una de pago en WhatsApp Business no será algo obligatorio, por lo que hablamos de algo opción que será interesante para los que buscan algo más del servicio.

Más opciones en WhatsApp Business de pago

Si lo que ofrece por defecto la opción profesional del servicio de mensajería, no tendrás que abonar nada para mantener la usabilidad que existe hasta la fecha. Pero existirá en no mucho tiempo un plan de pago mensual que ofrecerá opciones avanzadas de uso, como por ejemplo las que tiene que ver con las comunicaciones y gestión de las conversaciones. Además, también permitirá que existan más cuentas vinculadas (se cree que hasta 10 como poco en vez de las cuatro de la versión gratuita), lo que seguro que en muchas empresas es importante para que sean varios los que puedas contestar a los clientes o potenciales compradores.

Por el momento no se conoce lo que se tendrá que pagar por ser parte del plan mensual de WhatsApp Business, algo que será muy relevante para tener claro si su lanzamiento será o no un éxito. En principio, lo ideal sería que siempre esté por debajo de los diez euros, contando que ofrecerá posibilidades muy interesantes. Es buen paso, la verdad, pero las mejores que se comentan no le igualan con servicios más profesionales como por ejemplo Slack.

Otra novedad que se ha conocido

Estas tienen que ver con el proceso de vinculación de las cuentas adicionales, ya que la interfaz para conseguirlo va a cambiar de forma inminente para que sea mucho más sencillo (especialmente por la inclusión de un asistente optimizado y más útil).

WABetainfo

Además, como se puede ver en la imagen anterior, existirán también opciones de descripción mejoradas para que cada perfil que tiene acceso a la cuenta sea posible verlo y diferenciarlo de manera rápida y sencilla. Otro cierto, sin duda alguna. Esta mejora se espera que esté disponible para los usuarios de WhatsApp Business en apenas unas semanas.