Apple quiere sorprender con un nuevo cargador, ¿qué tiene en mente?

Si eres de los que tienen un producto de Apple, hay noticias que son muy interesantes para ti. Estas tienen que ver con el más que probable lanzamiento de un accesorio que era esperado por muchos y que tiene una utilidad que está fuera de toda duda.

Lo que se ha conocido es que la compañía de Cupertino está muy cerca de poner a la venta un nuevo cargador compatible con la inmensa mayoría de sus productos. Esto, al menos de primeras, no parece especialmente relevante, la verdad. Pero si se tiene en cuenta lo que ofrecerá el dispositivo en cuestión, seguro que te planteas seriamente su compra (y hay que tener claro que, conociendo a Apple, el precio que tendrá seguro que no es el más ajustado).

Qué tiene de interesante este cargador de Apple

Una de las primeras cosas que son interesantes es que la potencia de salida que ofrecerá el producto es de 35W. Esto asegura que no tendrás problemas al darle uso tanto con los ordenadores de la firma (como por ejemplo los MacBook Air) y, tampoco, con los tablets o los iPhone -que no hay que olvidar que el modelo más actual llega a los 27W-. Y esto último será posible debido a que el accesorio contará con un chip que permitirá que automodulará su trabajo para que no se ponga en riesgo alguno la integridad de los que se conecte.

9to5mac

El segundo detalle interesante de este cargador, y seguramente lo que resulta más atractivo, es que contará con dos puertos de salida USB tipo C. Es decir, que será el primero de Apple que contará con trabajo dual. Así, será posible conectar dos teléfonos a la vez y que se carguen en paralelo. Y, esto, es algo que era muy demandado para no tener en espera los productos de la compañía norteamericana que se tienen. Por lo tanto, hablamos de dar solución de forma oficial de algo que se tiene que buscar en otras marcas.

Algunos detalles más de este accesorio

Para empezar, será compatible con tecnología Power Delivery, lo que asegura un excelente trabajo con los portátiles de Apple que se cargan mediante puerto USB tipo C. Aparte, desde la fuente de la información se ha indicado que podrá trabajar con las siguientes características de salida: 5 V CC/3 A o 9 V CC/3 A o 15 V CC/2,33 A o 20 V CC/1,75 A. Es decir, todo lo que actualmente se puede necesitar en el ecosistema de la firma de la manzana mordida.

No se tiene fecha exacta para la puesta a la venta de este cargador que utilizará tecnología de nitruro de galio (GaN), pero todo apunta que es inminente debido a que la información llega desde un documento filtrado desde el soporte de Apple. Y, quizá, el accesorio del que hablamos llegue acompañado con el nuevo MagSafe Duo que también parece que está completamente diseñado y con todas las certificaciones necesarias para ponerlo a la venta.