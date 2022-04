Cómo cambiar el nombre de un accesorio Bluetooth en Android

La tecnología Bluetooth ha supuesto un salto espectacular a la hora de utilizar accesorios como auriculares con los teléfonos u ordenadores. La ausencia de cables por este motivo ha convertido a esta interfaz inalámbrica en imprescindible para los usuarios. Pero no todo es perfecto en su uso, como por ejemplo el nombre que tienen los dispositivos que se sincronizan. Te mostramos cómo cambiarlo en Android.

Seguro que en más de una ocasión al buscar un accesorio Bluetooth en tu terminal con sistema operativo de Google no lo encuentras, ya que el nombre establecido por el fabricante no coincide con el del producto propiamente dicho (puede ser una sucesión de números o similar). Por lo tanto, variar esto para que tengas muy claro cuál es cada uno de los que tienen reconocido. Por suerte, puedes tomar cartas en el asunto para evitar confusiones.

Así puedes cambiar los nombres Bluetooth en Android

Te mostramos los pasos que tienes que dar para realizar esto de forma sencilla, y es muy importante que tengas claro que el funcionamiento del accesorio en cuestión no cambia y, por lo tanto, sigue siendo igual de bueno y efectivo. Además, no vas a tener que estar mucho tiempo realizando acciones, ya que no son muchas las necesarias. Son las siguientes:

Accede a la Configuración del teléfono o tablet con Android que utilizas. Para ello, tienes que usar el icono con forma de engranaje que hay en la lista de aplicaciones.

Ahora entra en el apartado Bluetooth y, luego, en Dispositivos conectados para ver la lista de los accesorios sincronizados.

Pulsa en el que deseas cambiar el nombre, debes tener claro de qué producto se trata para no confundirte. Si no está conectado el dispositivo, debes usar el icono con la imagen de un lápiz que hay justo al lado (puede ser también uno con tres puntos).

Revisa hasta encontrar la opción Nombre y, luego, da uso a la opción editar. Lo siguiente es que escribas el nuevo nombre con el que deseas ver el dispositivo en tu terminal.

Hecho esto habrás finalizado y ahora todo lo tendrás siempre muy claro al realizar una conexión Bluetooth.

Pixabay

Puede ser que, dependiendo del terminal Android que tengas, algunos apartados tengan un nombre diferente (pero siempre tendrá bastante que ver). Por lo tanto, debes siempre comprobar cada opción que utilizas para no confundirte. Es importante mencionar que, si desvinculas un accesorio, la nueva configuración la perderás y, en consecuencia, tendrás que completarla de nuevo en el caso que tengas intención de seguir dando uso al dispositivo.