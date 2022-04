¿No te gusta Chrome para Android? Estos navegadores son la solución

Los smartphones con Android suelen incluir el navegador Chrome por defecto, algo que aprovechan los usuarios para utilizarlo para aprovechar sus virtudes (que tiene bastantes). Puede ser que no te logre convencer del todo, o simplemente que no deseas estar en el ecosistema de Google, para lo que te mostramos otras opciones que son de una excelente calidad y seguro que te convencen.

Todas las apps son de compañías que tienen un alto prestigio, por lo que no vas a tener problema alguno para poder acceder con gran velocidad a la hora de entrar en todas las webs que hay en Internet. Además, para que no se tengan problemas de seguridad, los desarrolladores están constantemente añadiendo parches de seguridad y optimizaciones para que todo vaya como la seda.

Navegadores ideales para sustituir Chrome para Android

Te dejamos las opciones que creemos que son ideales para que olvides a Chrome en tu terminal Android sin perder un ápice de usabilidad. Además, la descarga es completamente gratuita, por lo que no tienen nada que enviar al desarrollo de Google. Son los siguientes:

Microsoft Edge

En su interior se parece bastante a Chrome, por lo que en apartados como la velocidad o cantidad de opciones es similar. Pero, evidentemente, existen diferencias como por ejemplo que la sincronización de datos se realiza con una cuenta de Microsoft. Tiene un funcionamiento muy sencillo, y estéticamente es bastante llamativo y sencillo de entender.

Su sistema de favoritos es mejor que el navegador de Google, y no le falta la gestión por pestañas (pero de una forma particular) de todas las páginas que tienes abiertas. Una opción ideal que puedes conseguir en este enlace.

Pexels

Firefox

Es el otro grande del mercado, y como no puede ser de otra manera, tiene su propio cliente para Android. No se basa en Chromium, ya que utiliza el motor Gecko que ofrece una velocidad de trabajo excelente. Otra de sus virtudes es la gran privacidad que ofrece, algo que puede convencer a más de uno (incluido es capaz de bloquear rastreadores). Incluso, tiene la gran virtud de admitir extensiones para aumentar su utilidad. Este es el enlace de descarga.

Brave

Seguridad y privacidad son las características que hacen destacar a este navegador, frente a la competencia que tiene en Android. Con opciones tan interesantes como su propio bloqueador de anuncios, incluye posibilidades de cómo las métricas que te permiten conocer lo que haces al acceder a Internet. Con un ahorrador de datos, lo que siempre es positivo, no decepciona en la velocidad de acceso a las páginas. Una buena alternativa que consigues en este enlace.

Con todas estas posibilidades, puedes conseguir dejar de lado a Chrome para Android en el caso que creas que no es lo que necesitas. Y, como no, no tendrás barrera alguna en el idioma, ya que todas las opciones mostradas están en español.