PcComponentes lanza Unilae, su ‘marketplace’ generalista con más de 250.000 referencias

PcComponentes, el ecommerce español de tecnología y electrónica de consumo que en 2020 superó los 647 millones de facturación (último año disponible), estrena hoy su marketplace multicategoría, con un catálogo generalista que incluye productos de hogar y decoración, salud y belleza, deporte, moda, bricolaje y juguetes, además de tecnología, porque también hereda el catálogo tecnológico de PcComponentes.

El marketplace, bautizado con el nombre de Unilae y con gestión propia, irá incorporando otras categorías a lo largo del año, como mascotas, recambios de coche y moto, un córner gourmet y ocio (con libros y productos de tiempo libre, entre otros artículos). La plataforma buscará competir con gigantes generalistas como Amazon, El Corte Inglés y AliExpress, y otras tiendas más especializadas, como PromoFarma o ManoMano.

Según explica a CincoDías David Morales, director de Unilae, el proyecto arranca con más de 250.000 referencias, más de 4.000 marcas y 400 pymes españolas vendiendo sus productos en el marketplace. El objetivo es llegar a los 1.000 proveedores y 500.000 referencias en el primer año.

PcComponentes, que busca con este proyecto llegar a personas que buscan productos más allá de la tecnología y la electrónica de consumo, ha invertido un total de 20 millones de euros en el proyecto: 15 millones en un centro logístico de 36.000 m2 en Alhama de Murcia, que actualmente está en construcción, y otros cinco millones en tecnología para la puesta a punto de la plataforma. La nueva tienda cuenta con una plantilla inicial de más de 20 personas y prevé llegar a los 100 empleados en un plazo máximo de dos años.

El directivo dice que Unilae cobrará una comisión a los vendedores del market­place de entre el 5% y el 15%, según el tipo de producto. La plataforma prevé facturar 25 millones de euros en 2023, su primer año completo; llegar a los 60 millones en 2024 y alcanzar los 100 millones en 2025.

PcComponentes, que nació como un pequeño local de Murcia, ha logrado en sus 17 años de historia convertirse en un referente del ecommerce de tecnología, y su CEO y fundador, Alfonso Tomás, quiere repetir ese caso de éxito con Unilae, “ofreciendo a los consumidores la misma calidad de servicio que en PcComponentes, con rapidez de entregas y una excelente atención al cliente”, continúa Morales. Algunas propuestas como la devolución del importe de los gastos de envío si el pedido llega fuera de plazo, también se aplicarán en la nueva tienda online.

Pero su ambición sobre el papel es mayor que con PcComponentes, pues según reconoce el directivo, con Unilae planean acometer una fuerte internacionalización y lanzar este marketplace en Francia, Alemania e Italia a partir de 2023; también en Portugal, aunque como dice el ejecutivo, "este país es abordado por muchos vendedores como un solo mercado con España". "Sabemos que es un reto ambicioso, y por eso España será nuestro foco durante el primer año; eso nos permitirá obtener información y las herramientas necesarias para dar los siguientes pasos", añade.

Vías de crecimiento

Morales reconoce que han creado este marketplace porque las vías de crecimiento para PcComponentes eran la diversificación de producto y la expansión internacional, y para acometer ambas cosas “hacía falta crear una marca nueva que no se asociara solo con tecnología y que pudiera viajar bien fuera de España, sin un problema de naming”.

El responsable de Unilae subraya que tratarán de competir con sus rivales ofreciendo solo “productos de marcas consolidadas y productos de calidad. Huimos del bazar”, dice. Algunas de las marcas con las que ya trabajan son Adidas, Kelme, Nike, L'Oreal, Vans, Converse, Sketcher, Pepe Jeans, Columbia, Tommy Hilfiger, Nivea o Calvin Klein.

Igualmente, añade que van a apostar por que la mayoría de sus vendedores y proveedores, sean pymes españolas, “ya que no queremos vender por vender, sino vender con calidad”.

Morales aclara que habrá diferentes vías de ofrecer catálogo en Unilae: “Hay marcas que venden directamente sus productos en el marketplace, y hay artículos vendidos y enviados por retailers multimarcas. También la propia Unilae venderá productos directamente. Al igual que Amazon, somos un ecommerce híbrido”. Esto supone que Unilae competirá con las marcas como ocurre en Amazon, pero, Morales defiende que “el buy box del marketplace español va a ser totalmente transparente". Según explica, la primera opción que saldrá es el producto que más le conviene al usuario, con un algoritmo que determina el precio, el tiempo de entrega, valoraciones, etcétera.

El directivo apunta que lo que buscan comprando y vendiendo ellos mismos algunos productos en el marketplace es complementar el catálogo y reforzar así algunas categorías y ofrecer una tienda más competitiva.

Una "alternativa local”

Unilae quiere ser una "alternativa local" a los gigantes internacionales, pero con dos premisas fundamentales: "Seremos 100% responsables fiscalmente, como siempre lo ha sido PcComponentes. Y, además, solo aceptaremos vendedores de la UE para evitar malas experiencias de compra, envío y posventa”.

Unilae tiene un equipo que atiende y asesora a las tiendas y a los clientes. “En el caso de los vendedores y proveedores, somos conscientes del descontento que existe en relación a las condiciones que se les imponen en otros ecommerces, así que buscaremos construir con ellos una relación leal siempre. Somos un ecommerce que no asfixia, que no copia y que no actúa de una manera dictatorial con sus proveedores”.

Respecto a la logística, la nueva tienda online murciana ofrece a las marcas la opción de que sean ellas mismas quienes manden directamente el pedido al cliente. Pero también les ofrecen la opción de hacer el fulfillment con proveedores terceros con los que colaboramos y, a partir de final de año, con la propia logística de Unilae, una vez esté operativo su almacén.

Morales aclara que el nuevo marketplace convivirá con PcComponentes. "A día de hoy tiene todo el sentido que se mantenga porque siempre hay consumidores que buscan la especialización y nuestra tienda de electrónica de consumo e informática es un verdadero especialista y seguirá centrada en lo que sabe hacer perfectamente, que es vender tecnología".