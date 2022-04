Feijóo arma al nuevo PP con fieles de Galicia y Andalucía

El nuevo PP con el que Alberto Núñez Feijóo pretende ser alternativa de Gobierno ha dejado de ser una incógnita y cuenta ya con un núcleo duro gallego-andaluz, sin personas cercanas a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que además conjuga hombres y mujeres de partido con gestores, la mayoría desconocidos en la política nacional.

La maquinaria del equipo que releva a Pablo Casado ha echado a andar este domingo en Sevilla, donde el nuevo líder del PP ha anunciado ante el Comité Ejecutivo Nacional los nombres de los cinco vicesecretarios que junto a la secretaria general, Cuca Gamarra, y al coordinador general Elías Bendodo, componen su equipo más cercano.

Son Esteban González Pons, eurodiputado y nuevo vicesecretario de Institucional; Miguel Tellado, diputado gallego, secretario general del PPdeG y nuevo vicesecretario de Organización Territorial; Juan Bravo, consejero andaluz de Hacienda y nuevo vicesecretario de Economía; Pedro Rollán, senador por Madrid y nuevo vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local; y Carmen Navarro, diputada por Albacete y nueva vicesecretaria de Políticas Sociales.

Pero no solo, en el organigrama del PP figuran también dos personas que acompañan a Feijóo en su trayectoria política: Mar Sánchez, actual secretaria general de medios en la Xunta, a su lado desde los noventa y que estará al frente de un área de proyección e imagen y Marta Varela, que continuará como jefa de gabinete y que colabora con Feijóo desde 2009.

Quién es quién en la cúpula del nuevo PP

Para la nueva dirección del Partido Popular, Núñez Feijóo ha contado con cargos de larga trayectoria política, como el eurodiputado Esteban González Pons, junto a otros más desconocidos que se incorporan al núcleo duro de su equipo de mando.

Secretaria general: Cuca Gamarra

Fue la única sorayista -apoyó a Soraya Saénz de Santamaría en las primarias- en la cúpula de Pablo Casado y es ahora la única figura de la anterior dirección que se mantiene en el núcleo de Feijóo, donde asciende hasta ser la número dos tras desempeñar una tarea clave, la coordinación general, durante la crisis interna.

Actual portavoz del PP en el Congreso, donde en las últimas semanas ha protagonizado las preguntas al presidente del Gobierno, Gamarra (Logroño, 1974) fue alcaldesa de su ciudad natal, Logroño, durante ocho años, entre 2011 y 2019, y de su perfil se destaca su moderación y capacidad de diálogo. Es además una de las voces que en el PP reivindica el feminismo.

Coordinador general: Elías Bendodo

Es el hombre fuerte de Juanma Moreno en el Gobierno andaluz, de su máxima confianza, está considerado un buen negociador, a nivel de partido y con otras formaciones políticas, y supone la voz más dura del Ejecutivo, principalmente contra las políticas socialistas.

Bendodo (1974) ha participado en las negociaciones más importantes del partido que lidera Moreno, entre ellas el pacto con Ciudadanos -con cuyo líder mantiene una excelente relación-, fue clave en la investidura y los presupuestos con Vox, y estuvo en primera línea para intentar cerrar las heridas que se abrieron entre la dirección del PP-A y la de Casado por los congresos provinciales.

Vicesecretario de Institucional: Esteban González Pons

Con una dilatada carrera política, González Pons (Valencia, 1964) comenzó su trayectoria como senador por Valencia en 1993 y estuvo en la Cámara Alta durante diez años, los últimos cuatro como portavoz del grupo popular.

Tras su paso por el Senado se hizo cargo de varias consejerías de la Generalitat Valenciana hasta que en 2008 dio el salto al Congreso; ese mismo año entró también en la dirección del PP nacional, con José María Aznar al frente, primero como vicesecretario general de Comunicación y más tarde de vicesecretario general de Estudios y Programas.

Eurodiputado desde 2014, González Pons es el secretario general del partido en el Parlamento Europeo y a quien Feijóo encomendó la tarea de organizar este Congreso de Sevilla que abre una nueva página en el PP.

Vicesecretaria de Políticas sociales: Carmen Navarro Lacoba

Diputada por Albacete desde 2015 y nacida en 1978, Navarro es también letrada de la Comunidad de Madrid y con experiencia en políticas sociales y sanitarias, ya que fue directora provincial de Sanidad y Bienestar Social en su provincia y ocupó la Vicesecretaría de Política Social del PP en Castilla La Mancha.

En el Congreso de los Diputados ejerce, entre otras responsabilidades, como portavoz del grupo popular en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico y portavoz adjunta en la de Política Territorial.

Vicesecretario de Coordinación autonómica y local: Pedro Rollán

Madrileño, nacido en 1969, es senador por la Comunidad de Madrid, que presidió en funciones entre abril y agosto de 2019, cuando el presidente Ángel Garrido fue fichado por Ciudadanos para sus listas, además de haber desempeñado en esta comunidad los cargos de vicepresidente y varias consejerías.

También ocupó la Alcaldía de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz (2007-2015) y en las elecciones de 2011 fue el alcalde más votado de las grandes ciudades españolas al conseguir casi el 70% de los votos.

Vicesecretario de Organización territorial: Miguel Tellado

Miguel Tellado Filgueira (Ferrol, 1974) ha sido la mano derecha de Núñez Feijóo en el partido desde mayo de 2016 y es uno de los principales artífices de las dos últimas mayorías absolutas del PP en Galicia.

Además de vicesecretario del PP y de número dos del PP gallego, desde la renuncia de Núñez Feijóo ha asumido interinamente las funciones de la Presidencia del partido en la comunidad, que tendrá por tiempo indeterminado.

Previamente ya era portavoz del partido y había asumido varias portavocías sectoriales en el Parlamento, así como cargos de gabinete en el Ayuntamiento de Ferrol y en la Consellería de Trabajo.

Vicesecretario de Economía: Juan Bravo Baena

Actual consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, es uno de los hombres clave de Moreno en el Ejecutivo, y tiene un marcado perfil técnico, ya que es funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado y mantuvo diversos cargos de responsabilidad en la Agencia Tributaria antes de entrar en política.

Nacido en Palma de Mallorca en 1974, ha sido diputado en el Congreso por Ceuta, tiene especial vinculación con Jaén, y su gestión se ha caracterizado por las bajadas de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, el control de las cuentas públicas y el déficit, y los tres primeros presupuestos aprobados con Vox tras arduas negociaciones.

Presidente del Comité electoral: Diego Calvo

Diego Calvo Pouso (San Sadurniño, 1975), es presidente provincial del PP de A Coruña y es vicepresidente primero del Parlamento gallego. Entre otros cargos ha sido delegado de la Xunta en A Coruña, en dos etapas, y presidente de la Diputación en esa provincia entre 2011 y 2015.

Con el paso del tiempo ha ido ganando peso en el partido y es uno de los líderes provinciales con más proyección.

Presidente del Comité de derechos y garantías: José Antonio Monago

Senador autonómico por Extremadura y líder del PP regional, Monago fue, entre 2011 y 2015, el primer presidente de este partido en su comunidad autónoma, en la que comenzó una trayectoria política totalmente volcada en este territorio desde que en 1991 ocupó su primer cargo como concejal del ayuntamiento de Badajoz.

José Antonio Monago, nacido en Quintana de la Serena (Badajoz) en 1966, es bombero de profesión, algo con lo que ha bromeado Feijóo al apuntar que siempre es bueno tener a alguien preparado por si se produce "algún incendio" en el partido; él mismo tiene pendiente la celebración de su congreso regional, que aplazó ante la guerra entre Isabel Ayuso y Pablo Casado.

Directora general de Finanzas: Carmen Navarro

Feijóo mantiene en el cargo a Carmen Navarro, la tesorera que ha gozado de la confianza de los dos anteriores presidentes del partido, una economista e interventora de la Seguridad Social con larga experiencia y que también ocupó cargos en la Comunidad de Madrid y el extinto Insalud.

De la mano de Mariano Rajoy, Navarro relevó a José Manuel Romay Beccaría para supervisar las finanzas del PP y saltó a la palestra tras ser procesada en el caso por la destrucción de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas, causa en la que fue absuelta junto a otros dos empleados de la formación.

Área de Proyección e imagen: Mar Sánchez Sierra

Nacida en A Coruña en 1969, es la persona que lleva más tiempo trabajando con Núñez Feijóo, ya desde la década de los 90, en distintas administraciones y siempre en el ámbito de la comunicación.

Directora de gabinete: Marta Varela

Colaboradora del presidente del PP desde 2009, Marta Varela (Santiso, 1983) se incorporó a la Xunta en el primer gobierno de Feijóo, en el trato más directo con los medios y posteriormente como jefa de gabinete, puesto en el que se ha afianzado y que seguirá desarrollando en Génova.

Feijóo ha diseñado así un aparato gallego-andaluz, con un papel clave de quien es mano derecha de Juanma Moreno, Bendodo, pero además de su propio hombre fuerte, Tellado, que también será protagonista en el control de la formación, que mantiene la estructura territorial creada por Casado y que, con Gamarra como única figura que continúa de la dirección anterior, debe cerrar las heridas de la crisis interna que ha obligado a corregir el rumbo.

Feijóo dijo que elegiría a los mejores en función de su currículum, no de cuotas y la cúpula que ha anunciado ha generado algunas sorpresas porque no incluye a personas cercanas a la presidenta de la Comunidad de Madrid -Rollán no lo es- ni reserva, por el momento, puestos a Castilla y León, uno de los territorios con más número de afiliados, mientras que sí tiene un asiento Castilla-La Mancha.

En todo caso, Feijóo ha señalado que la cúpula puede vivir ajustes en los próximos meses y aún no se conocen los secretarios de áreas, que serán elegidos a propuesta de los vicesecretarios. También sigue en el aire la renovación de los portavoces parlamentarios.

De sus elegidos, Feijóo ha destacado que tienen en común una amplia trayectoria orgánica, conocimiento del partido y capacidad de gestión de los intereses generales y les ha pedido que se pongan ya a trabajar para armar la alternativa al Gobierno de España y una oposición institucional y propositiva. Mañana reunirá por primera vez al nuevo Comité de Dirección.

También Feijóo empieza a ejercer su nueva labor como líder de la oposición, pese a que aún no ha desvelado si acudirá o no al Senado para ejercerla. El próximo jueves se reúne con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que el miércoles sea recibido en audiencia en el Palacio de la Zarzuela por el rey Felipe VI.

En las instalaciones del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, donde el PP ha celebrado su XX Congreso Nacional, se ha dejado ver que el nuevo PP está ya en marcha, en los corrillos en los que los presidentes autonómicos y dirigentes han defendido, todos al unísono, que estaban satisfechos con el equipo y que se sentían bien representados.

Cierre de filas, de principio a fin, para enterrar la crisis que acabó con el liderazgo de Casado. Y una petición de Feijóo a los suyos: "decoro, honestidad, decencia y compromiso con los intereses generales".