Instagram actualiza sus mensajes y los mensajes son los grandes beneficiados

La compañía Meta ha anunciado nuevas mejoras en la aplicación de Instagram, una de las que son parte de su conglomerado. En ella se incluyen diferentes novedades, donde destaca especialmente todo lo que tiene que ver con los mensajes. Por lo tanto, se da continuidad a lo que no hace mucho ha ocurrido tanto en WhatsApp como en Messenger de Facebook.

Los mensajes directos son uno de los grandes beneficiados en la mejora de la que estamos hablando, ya que existen novedades que son bastante interesantes y que apuntan a ser realmente útiles. Una de ellas es que a la hora de compartir contenidos que resultan llamativos, se añade la posibilidad de pulsar el botón enviar de forma continuada para que aparezca un menú en el que se pueden ver los contactos más cercanos. Y, todo esto, sin tener que interrumpir lo que se hace dentro de la aplicación.

De la misma manera, es decir sin tener que dejar lo que haces, existe otra nueva función que es importante en los mensajes directos. Esta es que es posible responder de modo rápido a lo que te envía otro usuario. Esto cambia de forma radical, ya que antes para hacer esto se tenía que cambiar la pantalla en la que se estaba, algo que ahora no será necesario. Es decir, que hablamos de una especie de respuesta rápida en toda regla.

Otras mejoras que llegan a Instagram

Una de las que seguro que se aprovecharán los usuarios tiene que ver con la información que se verá en la aplicación una vez que se abra y accedas a la bandeja de entrada. Ahora, en la zona superior se puede ver aquellos contactos que están en línea y, por lo tanto, que se puede esperar una respuesta si se le envía un mensaje.

Meta

También en Instagram se incluye desde ahora una opción que no hace mucho Meta ha incorporado a otros de sus servicios: los mensajes silenciosos. Estos no generan una notificación, por lo que no molesta en absoluto. Ideal por si deseas decirle algo a una persona que está en el cine, por poner un ejemplo. Otras opciones que serán parte de la aplicación de Instagram es la posibilidad enviar encuestas en los grupos o la posibilidad de utilizar un nuevo tema visual.

Llegada de la actualización

Pues según el comunicado de la propia compañía, el despliegue comienza hoy mismo en las diferentes regiones en las que está presente Instagram, por lo que es cuestión de esperar unos días como mucho para que la tengas instalada en tu teléfono o tablet. Un detalle final: ahora también se incluye una función que para muchos puede ser atractiva, ya que permite descubrir música desde algunas de las plataformas más empleadas en la actualidad (un ejemplo son Spotify o Apple Music), lo que permite escuchar una canción hasta 30 segundos y así ver si te gusta a ti y a tus contactos.