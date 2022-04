1

Tortillas de camarones

La pandemia ha hecho estragos en los viajes y ha aislado muchos negocios, acostumbrados a recibir clientela extranjera. Por eso si el turista no acude a los restaurantes, hay algunos que deciden hacer la maleta y viajar allí donde está ese cliente. Es lo que han hecho los dueños del restaurante Central, en Lima, Virgilio Martínez y Pía León, que han realizado una pequeña gira por la Península Ibérica para cocinar en casas amigas y mostrar lo que están haciendo. El restaurante se encuentra en el cuarto puesto de la lista 'The World’s 50 Best Restaurants'.