Estrenos que llegan a HBO Max en abril de 2022: series y películas

Las novedades que tiene previstas añadir a su catálogo la plataforma HBO Max son realmente interesantes y, lo que puede ser más sorprendente, muy actuales. Te contamos lo más importante que debes tener apuntado en tu agenda en el caso que tengas una cuenta en el servicio de vídeo en streaming del que hablamos.

Una de las virtudes de la fusión de HBO con Warner es que los contenidos de esta última que se estrenan en el cine llegan a los hogares mucho antes de lo que era costumbre. Y un claro ejemplo de lo que decimos es la película The Batman, que todavía sigue dando buenas cifras de audiencia en las salas de cine. Este es uno de los grandes estrenos de la plataforma en abril de 2019 y, la fecha concreta en la que se producirá será el próximo día 19.

En ese momento se podrá ver si el nuevo actor que interpreta al Caballero Oscuro, Robert Pattinson, encaja en el papel. Y, además, si la historia tiene la suficiente fuerza como para tener ganas de que lleguen nuevas entregas.

El resto de los grandes estrenos de HBO Max en abril de 2022

Te dejamos lo que no debes perderte en el servicio y que son las grandes opciones que destacan en el aumento constante del catálogo que ofrece una de las mejores plataformas de vídeo en streaming que existen actualmente.

Nuevas películas

El primer día del mes de abril llega The Incredible Hulk. Esta es la versión protagonizada por Edward Norton y es bastante introspectiva, lo que le lleva a ser una película que se deja ver bien, pero que tiene un índice de acción que no es muy elevado. Eso sí, seguro que disfrutas con el final donde el conocido personaje de Marvel saca todo su carácter. Lo siguiente que es digno de mención es la llegada de Tony Hawk: Until the Wheels Fall Off el día cinco. Es un film en tono de documental donde conocerás toda la vida de este conocido skater que marcó una época.

Dejando a un lado el estreno de The Batman antes mencionado, el 24 de abril podrás disfrutar de Venom: Let There Be Carnage. Esta es una creación tipo anime donde podrás disfrutar de una intensa película de acción donde el protagonista es uno de los mejores villanos de la historia de los cómics.

Nuevas series

Tres son las grandes novedades que tiene la plataforma. La primera, cronológicamente hablando, es Tokyo Vice (7 de abril). Una adaptación donde se puede ver de forma descarnada cómo es la mafia japonesa conocida como Yakuza. Un drama donde un periodista extranjero lo pasará bastante mal en una investigación que pone en riesgo su vida.

Otra de las novedades es la segunda temporada de la serie The Flight Attendant (21 de abril) protagonizada por Kaley Cuoco. De nuevo esta antigua azafata vuelve a verse en medio de una investigación internacional Tiene una profundidad excelente esta creación que narra todo en tono de comedia. También hay que destacar el estreno de la tercera entrega de Barry (24 de abril). Esta es una opción divertida, con humor negro eso sí, donde se narra la vida de un asesino a sueldo que quiere dejar de serlo, pero que lo tiene difícil para conseguirlo. Una fantástica manera de pasar buenos ratos.

No podemos acabar sin nombrar otras dos posibilidades que no es mala idea seguir: Lucas the Spider (4 de abril), ideal para toda la familia; y The Croods: Family Tree (15 de abril), que es una serie animada perfecta para los más pequeños de la casa.