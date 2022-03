OnePlus lanzará nuevos auriculares este mes, ¿qué ofrecerán?

La compañía OnePlus, tal y como te hemos comentado ya, tiene previsto un evento para finales de este mes en el que se anunciará un nuevo teléfono. Al contrario de lo que se pensaba hasta la fecha, no llegará solo este dispositivo, ya que, por lo que parece, le acompañarán unos auriculares inalámbricos.

La información desde la que se apunta esto llega de la mano de… ¡la propia OnePlus! Toda una sorpresa esto, pero que, evidentemente, otorga una fiabilidad a lo que decimos total. ¿Y cómo serán los cascos que se están preparando? Pues no se convertirán en rivales de los AirPods, por poner un ejemplo. Contarán con cables que unen cada uno de los auriculares y, además, contarán con un cierre magnético para que se puedan quedar colgados en el cuello.

Incluso, se conoce el nombre del accesorio

La compañía ha comunicado que este será OnePlus Bullets Wireless Z2, por lo que todo apunta a que es la nueva generación de una modelo que en el año 2020 la firma puso en el mercado y que se comportó bastante bien tanto en lo que tiene que ver con la calidad como en el precio que tiene el producto. Y esto último puede ser algo que haga de lo más atractivo su compra, debido a que se cree que el precio que tendrá este dispositivo estará por debajo de los 100 euros. Una cantidad de lo más sensata.

OnePlus

Características conocidas de estos OnePlus

Para empezar, en lo que tiene que ver con el diseño hay dos cosas que son importantes conocer. Lo primero es que en el cable se integrará un mando a distancia para controlar las reproducciones. Es decir, que nada de gestos para ello… lo que asegura un sencillo uso. Además, hay que mencionar que existirán dos colores: azul y negro, lo que aumenta las opciones de elección frente a la generación anterior.

Aparte, es seguro que contarán con resistencia al polvo y el agua, para que no se tengan problemas cuando se utilizan al practicar deporte o si estás fuera de casa. Adicionalmente, todo apunta a que su autonomía puede llegar a más de 14 horas si su batería está completamente llena y, por si esto fuera poco, no les faltará carga rápida… pero no se conoce la potencia que admitirán los OnePlus Bullets Wireless Z2.

La verdad es que parecen bastante completos estos cascos, pero hay que ver si encajan con el mercado actual, donde los usuarios se decantan habitualmente por los modelos que son como los AirPods de Apple debido a la amplia libertad que ofrecen.