Huawei va por el pastel de Samsung, prepara otro teléfono plegable

Poco a poco los smartphones plegables dejan de ser algo excepcional para convertirse en una gama de producto por la que todos los fabricantes apuestan (lo que se debe a que no se venden del todo mal). Ahora mismo este segmento lo domina Samsung, ya que vende nueve de cada diez terminales, pero algunos quieren ponerle las cosas complicadas, como por ejemplo Huawei que en no mucho presentará un nuevo modelo de este tipo.

Se ha conocido que el conocido fabricante asiático está cerca de finalizar todos los trabajos de fabricación y certificación, lo que significa que su anuncio está muy cerca. Hablamos del Huawei Mate X3, que vendría a dar continuidad a un modelo que el año pasado se puso a la venta (aunque no a nivel global, todo hay que decirlo). Por cierto, este sería un modelo con cierre tipo libro, por lo que sería competencia directa de los Galaxy Fold… al menos sobre el papel.

Lo que se ha conocido del Huawei Mate X3

Para empezar, una de las cosas que serán importantes en este modelo es que contará con una batería de 4.500 mAh. Esto supone un avance desde la generación anterior, lo que en un principio debería significar que se mejorará el tiempo de uso sin tener que recurrir al cable USB que llegará con el terminal. Aparte, hay avance también en lo que tiene que ver con la carga rápida, ya que se sube hasta una potencia de 55W. Por lo tanto, los tiempos que se manejarán serán muy bajos.

Además, todo apunta a que este podría ser el último modelo de Huawei que utilice un procesador de fabricación propia, concretamente el Kirin 9000. Esto asegura que todo lo tendrá bajo control el fabricante, pero tiene el hándicap de en principio no ofrecer conectividad 5G debido a las restricciones que existen en el mercado desde hace tiempo en lo que tiene que ver con esta compañía. Según los datos que se tienen, los siguientes modelos de la forma contarían con SoC de Qualcomm, y entonces las cosas seguro que cambiarán.

Huawei

En lo que tiene que ver con el sistema operativo, en China está muy claro que el integrado será Harmony OS, mientras que fuera de allí la apuesta será por Android con personalización EMUI. Pocas sorpresas aquí.

¿Algún dato de las pantallas?

Pues según la fuente de la información, es aquí donde no se esperan grandes sorpresas. Nos explicamos: se incluirán dos elementos con panel OLED, uno de 6,45 y otro de ocho pulgadas, que contarán con una resolución Full HD+ y que, eso sí, en vez de ofrecer una frecuencia máxima de 90 Hz se subirá hasta los 120 hertzios para competir mejor en el mercado. Aparte, lo que sí parece que mejorará de manera significativa es el sistema de bisagras, que será más eficiente al abrirse con una mano y será mucho más duradero.

No se tiene dato alguno respecto a su precio, pero como es habitual en los modelos plegables, este Huawei Mate X3 no apunta a ser especialmente barato. Eso sí, para competir con los modelos de Samsung, tendrá que costar sensiblemente menos -ya que en caso contrario las cosas no le serán muy sencillas-.