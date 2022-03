Las formas más sencillas para compartir vídeos de YouTube en Twitter

Puede ser que tengas la necesidad de compartir vídeos de YouTube en diferentes redes sociales y no sepas cómo conseguirlo. Te vamos a mostrar dos opciones sencillas de utilizar y que permitirán que tus creaciones en el servicio de vídeo en streaming las puedan ver tus seguidores en Twitter.

Lo cierto es que no es especialmente complicado conseguir esto, pero también es verdad que podría ser algo más intuitivo (y esto ocurre, muy posiblemente, a que las plataformas dependen de dos compañías diferentes). Lo bueno, es que te vamos a mostrar dos formas de compartir vídeos en la red social que no te llevará mucho tiempo y, por lo tanto, todo resulta de lo más cómodo.

Cómo enviar vídeos de YouTube a Twitter

La primera de las opciones es la que creemos, resulta más interesante, ya que se tiene que usar algo que se incluye en YouTube: el menú compartir. De esta forma, es un proceso que se puede considerar como oficial y que, generalmente, no ofrece problemas de compatibilidad o mal funcionamiento.

Lo primero que tienes que hacer es acceder a tus cuentas de Twitter y YouTube aportando las credenciales que tienes desde el navegador de internet que utilizas de manera habitual.

Ahora entra en el vídeo elegido y en la zona inferior pulsa en el botón llamado Compartir. Se abrirá entonces un menú en el que verás un icono de Twitter. Dale uso de modo habitual.

En la ventana que se abre escribe el mensaje correspondiente y comprueba que se incluye el vídeo incrustado. Cuando todo esté exactamente como deseas, utiliza la opción Tweet.

Habrás finalizado.

Unsplash

Comparte el vídeo con un enlace

Si la opción anterior no es la que deseas debido a que el vídeo no quieres que se pueda ver en el mensaje en Twitter. Lo que puedes hacer es recurrir a crear un enlace. No es tan intuitiva como la opción antes indicada, pero su función la cumple a la perfección. Lo que tienes que hacer es lo siguiente:

Una vez que tienes en la pantalla del ordenador el vídeo a compartir, pulsa en él con el botón derecho del ratón.

Entre las opciones que aparecen en el menú contextual, selecciona Copiar URL del vídeo.

Lo siguiente es entrar en Twitter y, entonces, crear el mensaje de forma habitual y pegar la dirección (está en formato corto) para que todos los que accedan al Tweet puedan pulsar en él para ir directamente al vídeo.

Así de sencillo es todo a la hora de compartir algo desde YouTube, por lo que no tienes excusa para que todo lo que generes o te gusta en la plataforma de Google lo puedas compartir con tus seguidores de Twitter.