Un autónomo, ¿puede hacer huelga?

La huelga de transportistas ha llevado a muchos trabajadores autónomos a preguntarse si ellos también pueden hacer huelga. Lo cierto es que cualquier trabajador puede defender sus derechos, al menos, así se refleja en el Estatuto del Trabajo Autónomo, aunque no queda tan claro que los autónomos puedan realizar huelga como tal.

Expertos de Legálitas explican que en el Estatuto del Trabajo Autónomo se indica que este tipo de profesionales tienen derecho a ejercer sus derechos y libertades públicas. Aun así, la normativa que regula el derecho a huelga no lo dice de manera expresa.

Suspensión de la relación laboral

Según el Real Decreto que regula el derecho a huelga se define que cuando el trabajador haga huelga se suspenderá la relación laboral durante ese tiempo. Esto implicará la pérdida del salario durante el tiempo que se secunde la huelga, así como la suspensión del pago de ciertas cuantías de las cuotas de la Seguridad Social.

Desde Legálitas consideran que los trabajadores autónomos no tienen derecho a hacer huelga. Esto se debe, según indican, al hecho de que no existe una relación laboral entre el autónomo y el empresario, por lo que esta relación no puede suspenderse mientras dure la huelga. A eso se le añade la circunstancia de que tampoco se pueden reducir las cuantías que se pagan por las cuotas a la Seguridad Social, ya que no existe una situación de ‘alta especial’ reflejada en la Tesorería General de la Seguridad Social ni en las normas complementarias.

Con trabajadores a cargo

En el supuesto de que el autónomo tuviera trabajadores a su cargo, tampoco se podría cerrar el centro de trabajo por huelga. Si lo hiciera podría incurrir ante un “cierre patronal no autorizado, que podría conllevar a la aplicación por la Inspección de Trabajo de las sanciones correspondientes”, indican desde Legálitas.

Así, los autónomos que quieran hacer huelga, podrán hacerlo, pero sin percibir ingresos, una situación que podría acarrearle la pérdida de clientes. Esto, recuerdan desde Legálitas, solo podría hacerse en el caso de que el trabajador autónomo no tuviera trabajadores a su cargo.